<span style='text-decoration: underline;'>APC d’Aïn El Türck </span>:<br><span style='color:red;'>Le wali Chérifi gèle les activités des 19 élus, dont le maire</span>

Le wali d’Oran, M Mouloud Chérifi, a ordonné, jeudi, le gel des activités des 19 membres de l’assemblée populaire communale d’Aïn El Türck, y compris le maire et ce, jusqu’à nouvel ordre. La gestion des affaires courantes de l’APC, a été confiée à Mme Ferouani Fatima, chef de daïra de Boutlélis qui assure depuis une dizaine de jours, l’intérim à la daïra d’Aïn El Türck, et ce en l’absence, pour congé de maladie, du chef de daïra Nouibet Kamal.

En vérité, la nouvelle du gel des activités des 19 membres de l’APC d’Aïn El Türck, n’a pas surpris les citoyens d’Aïn El Türck et les observateurs de la scène locale, et était à un certain degré prévisible, eu égard à la situation de blocage à laquelle était arrivée cette institution, minée depuis près de 08 mois par des clivages internes féroces. En effet, il n’aura fallu que deux mois après l’investiture des 19 élus pour que les premiers couacs, commencent à se faire jour, pour aller s’étaler sur la scène publique par déclarations interposées, relayées par la rue et les réseaux sociaux. Pour la genèse, 14 membres, dont 12 du parti majoritaire FLN et 02 d’obédience RND, ont constitué un front commun contre le président de l’APC Smara Abdennour, dont ils réclament le départ. Soutenu par seulement 03 membres, ce dernier a tenté de résister, vainement aux assauts de ses assaillants qui avaient décidé de boycotter systématiquement les délibérations, en guise de pression et de contestation. Le point de non-retour était désormais atteint, puisque malgré la médiation du DRAG de la wilaya d’Oran dépêché au début de ce mois, pour tenter de dénouer la situation et ramener les deux parties, à la raison, la situation n’évoluera pas d’un iota. Pis encore, celle-ci tournera à la provocation et aux diatribes entre les alliés des deux parties. Quant aux causes de cette discorde entre les 14 élus dissidents et le maire d’Aïn El Türck, qu’aucun observateur des plus aguerris, ne prophétisait d’ailleurs, elles seraient fort probablement nées, de la décision du maire Smara Abdennour de faire éclater au grand jour, certaines affaires brulantes dont celles relatives à la disparition des deux registres administratifs de conformité et de la 08/15, affaire dans laquelle, la wilaya s’était constituée partie civile, suite au dépôt de plainte de l’APC. Cette même affaire dans laquelle sont entendus par la justice, le maire sortant d’Aïn El Türck, membre élu dans cette nouvelle assemblée, son ex vice-président chargé de l’urbanisme, un promoteur immobilier, anciennement désigné aménageur de la ¨commune d’Aïn El Türck par la wilaya d’Oran, des agents du service de l’urbanisme de l’APC. Mais pour certains observateurs locaux, le véritable conflit a pris forme avec une tournure inattendue, pour ne pas dire violente, suite à la décision du maire Smara de refuser de donner son aval pour l’attribution de l’assiette foncière de la coopérative immobilière d’El Bahia (Cap Falcon), destinée , selon ses déclarations, à l’accueil d’un programme de logements sociaux pour les citoyens d’Aïn El Türck. Depuis, expliquent ces mêmes observateurs locaux, le conflit s’était personnalisé et a pris des dimensions inquiétantes, creusant définitivement le fossé entre le maire et la poignée de ses alliés, avec le reste des membres dissidents de l’assemblée qui ont bénéficié du soutien implicite de quelques responsables de l’administration communale. Cette dissension aurait même impliqué le SG de l’APC d’Aïn El Türck qui avait été rappelé à l’ordre par le DRAG de la wilaya d’Oran, lors de sa dernière visite d’inspection et de médiation, effectuée à Aïn El Türck, 15 jours auparavant. En fait, le pourrissement avait déjà atteint son paroxysme, des dysfonctionnements flagrants provoqués ou involontaires, enrayaient désormais, le fonctionnement des services administratifs et techniques, à l’exemple du parc communal dont la quasi-totalité des engins tombait par hasard en panne, ou encore celui du service numérique des passeports qui connut un coup de frein subit, pour ne citer que ces deux cas là. D’autres anecdotes tout aussi rocambolesques, sont quotidiennement rapportées par les citoyens qui vivaient un feuilleton inédit, quoique celui de l’assemblée sortante était encore plus spectaculaire. Quoiqu’il en soit, la décision des pouvoirs publics de prononcer le gel des activités des 19 élus semble être elle aussi, inédite mais tout aussi salutaire car la situation a dépassé le stade de conflit pour passer à celui de carnaval.

Karim Bennacef