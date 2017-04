<span style='text-decoration: underline;'>Tissemsilt</span>:<br><span style='color:red;'>Le wali constate un retard de la livraison des projets de réalisation de logements à Bordj Emir Abdelkader</span>

Le chef de l’exécutif s’est rendu dans la commune de Bordj Emir Abdelkader pour s’enquérir des projets en cours de réalisation, en insufflant une nouvelle dynamique de développement de cette circonscription.

Différents programmes de logements, de réalisation d’infrastructures éducatives ont été, au centre de la visite d’inspection et d’évaluation effectuée par le wali de Tissemsilt dans la commune de Bordj Emir Abdelkader. Le wali a inspecté les projets de réalisation de 54 logements, 260 et 100 autres dont les taux d’avancement de réalisation sont variables. Le wali a constaté un retard de la livraison dans les projets de réalisation des logements programmés.

Le souhait du wali est que ces projets puissent être livrés dans les délais. Par ailleurs, le wali a ordonné aux services de l’OPGI, d’entamer et relancer les travaux, concernant la réalisation de logements dans les plus brefs délais, afin que les bénéficiaires occupent leurs logements. Rendez-vous a été donné pour le 5 juillet 2017.

Le projet de réalisation d’un lycée de 800/200 places pour un montant de 172 847 733 DA, en cours de réalisation, a été inspecté et un rendez-vous a été donné à Mr le wali pour le 30 avril 2017. Quant à l’internat, une date a été fixée pour son achèvement au mois de septembre de l’année en cours. Le wali saisira l’occasion, pour faire l’évaluation de tous les projets, en ne manquant pas de rappeler aux entreprises, chargées de la réalisation de ces derniers, de respecter les délais pour leur construction, afin d’éviter des situations, qui risquent de les mettre en souffrance. Et c’est de bonne guerre, pour un développement intègre et durable. Le wali invite les directeurs de l’exécutif, les élus et le mouvement associatif, à l’effet de permettre à chacun de s’imprégner de la réalité qui prévaut dans cette daïra, chiffre à l’appui, dans un langage franc et direct qui a prévalu, pour permettre à tout un chacun, de mettre le doigt sur une réalité qui ne trompe pas et qui incite plus que jamais, dans bien des communes, où les moyens ne manquent pourtant pas, à redoubler d’ardeur, pour se hisser à la hauteur des attentes de leurs citoyens.

Les visites effectuées sur le terrain par le premier chef de l’exécutif de la wilaya, lui ont permis de prendre connaissance des situations qui prévalent sur tous les plans. Il semble, que l’année 2017 sera une année décisive. Elle s’annonce, d’ores et déjà, fructueuse et bienfaisante pour tous les habitants et toutes les zones urbaines et rurales de la wilaya de Tissemsilt.

Mohamed Achraf