Le wali de Mostaganem insiste sur la communication

Le wali conçoit que quand la communication est bien établie entre l’administration et le citoyens et vice versa, la stabilité est bien garantie et le développement harmonieux s’installe aisément dans la wilaya. Partant de ce principe, le wali a, quelques mois après sa nomination à la tête de l’exécutif de la wilaya de Mostaganem, ouvert un site et Facebook, pour d’une part informer les citoyens de toutes ses activités le jour même et de recevoir d’autre part les avis et les préoccupations des administrés et leur répondre rapidement. Et pour généraliser cette méthode de communication efficace pour les raisons évoquées, le wali a ordonné aux chefs de daïras et aux maires d’ouvrir des pages Facebook pour tenir informés les citoyens des activités en leur faveur et recevoir leurs préoccupations. Et pour une action communicative, le wali a réuni hier les chefs de daïras et des directeurs de l’exécutif intéressés, ainsi que les agents de cellules de communication de ces administrations.

Le wali a montré l’importance de la communication, ses bienfaits pour la stabilité et le développement. A cet effet, le wali instruira l’assistance de communiquer via la page facebook, de répondre aux préoccupations des citoyens, de leur fixer la date des éventuelles audiences qui seront accordées. Tenir compte des bons avis et d’accepter les critiques. Cependant, ne pas prendre en considération les messages anonymes et aussi de poursuivre en justice les méchants dépassements, dira le wali. Ce dernier, a pris la décision de doter les daïras chacune d’une caméra, en vue de servir aux prises de vues de réunions, visites, tournées ou de situations données pour être répercutées sur les citoyens via pages Facebook.

Les associations au nombre de deux mille deux cents, vont aussi entrer en contribution pour évaluer celles qui sont réellement actives selon le wali.

Charef.N