<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Brahim, Ain El Berd, Sidi Hamadouche et Mekedra </span>:<br><span style='color:red;'>Le wali de Sidi Bel Abbés en tournée d’inspection</span>

Dans son programme de visites de travail à travers les quinze daïras de la wilaya, le chef de l’exécutif de la wilaya de Sidi Bel Abbés a entamé dans la journée de mercredi, son étape qui l’a mené vers la daira d’Ain El Berd.

Cela fait un mois déjà que le wali se rend dans la Mekerra profonde avec comme première escale, la commune de Sidi Brahim, distante de huit bornes au nord du chef lieu. Ahmed Sassi inspecta le projet des 40 logements type LPL ainsi que le stade communal, avant de se rendre vers le village mitoyen de Boubernas et son école primaire ‘Chelh Larbi’ qui a bénéficié d’une opération de réhabilitation.

A Sidi Hammadouche, la délégation s’est arrêtée sur le projet d’un réservoir d’eau potable d’une capacité de 500 mètres cubes et qui sera livré le mois de janvier prochain. Dans le volet de l’habitat, le wali a inspecté le chantier de réalisation des 20 logements et les 30 autres à Mekedra, une commune sise au nord entre Sidi Bel Abbes et Oran. De retour de Mekedra et de Ouled Ali plus exactement, c’est un chantier de construction d’un bureau de poste et d’un logement de fonction qui furent visités.

Au chef lieu de la daïra d’Ain El Berd, Le chef de l’exécutif s’est enquiert sur le projet des 70 logements qui est à l’arrêt à cause du décès du promoteur. Ahmed Sassi ordonna de régler ce problème afin de satisfaire les souscripteurs, tout en leur facilitant les formalités pour qu’ils puissent bénéficier d’actes de propriétés. Après la visite au stade communal qui fait l’objet de revêtement de sa pelouse en tartan et à la cantine scolaire, le wali organisa une rencontre avec la société civile au niveau de la salle du complexe sportif de l’ex Oued Imbert.

M.Bekkar