<span style='text-decoration: underline;'>Les commerçants heureux de le rencontrer</span>:<br><span style='color:red;'>Le wali d’Oran à la rue des Aurès ex-La Bastille</span>

Le wali d’Oran monsieur Chérifi Mouloud, a lors de sa tournée de ce lundi sur le terrain et après les visites du stade et de la cité olympique où il a constaté l’avance des travaux et a encouragé les responsables algériens et chinois à persévérer et doubler les efforts.

A la seconde visite, c’est le boulevard de l’ALN ex-Front de Mer, là, il fut accueilli par le président de l’APC M. Boukhatem Noureddine qui lui a présenté le plan des transformations de la promenade du Front de Mer puis, une petite visite à la place du 1er Novembre, côté militaire, puis, pour la première fois, un wali visite la rue marchande de la rue des Aurès et ceci en pleine activité commerçante.

Le wali qui était accompagné du président de l’APW M. Boubekeur, était guidé par le président de l’APC où il a pu constater le bien et le mauvais de cette rue commerçante.

Les commerçants étaient surpris par cette visite, mais très satisfaits qu’un wali venu pour s’enquérir de cette rue, mythique qui a besoin d’un relooking. Le wali a pu discuter avec plusieurs commerçants et passants. M. Chérifi semble être très content de cette visite qui est le poumon commercial du centre-ville. Il a sillonné tout le long de la rue des Aurès, le boulevard Khémisti, l’avenue Loubet et la rue Ben M’hidi pour aboutir au siège de la wilaya. Le wali a démontré une image de responsable de terrain et les passants étaient très contents de le rencontrer sur leur chemin.

