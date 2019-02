<span style='text-decoration: underline;'>Le développement local exposé devant la population </span>:<br><span style='color:red;'>Le wali d’Oran à l’écoute de la société civile</span>

Dans le cadre de la politique de la wilaya d’Oran visant à être de plus en plus proche de la population, une rencontre avec la société civile a été organisée par le wali d’Oran Mouloud Chérifi hier au niveau de la salle de conférence de la mosquée Abdelhamid Ibn Badis.

Le Wali lors de son intervention, a expliqué que cette rencontre entre dans le cadre de la poursuite des rencontres périodiques avec la société civile pour exposer les projets réalisés sur le terrain et informer la population. Ainsi que pour écouter les préoccupations des citoyens, «malgré le travail effectué quotidiennement par les autorités. Des fois, le citoyen n’est pas informé, un vide médiatique qui doit être rattrapé, la communication avec le citoyen est primordiale».

Cette rencontre est une opportunité pour discuter de la situation du développement dans la wilaya. Et d’exposer les progrès réalisés dans les différents secteurs, du logement en passant par la santé et les travaux publics. Le wali a rappelé les efforts des services de la wilaya en 2018, qui ont permis la distribution de plus de 21000 logements de différents types.

Ce nombre qui va être augmenté à 28400 durant cette année selon les explications du wali. Cette rencontre a permis également, à plusieurs citoyens d’exposer leurs préoccupations et notamment au chômage et à l’aménagement urbain l’absence du transport et du réseau téléphonique dans la cité 1600 logts à Sidi El Bachir a été également soulevé par un représentant des habitants.

Le wali a donné sur place, des directives au directeur concerné pour la prise en charge de ces problèmes pour être de plus en plus proche des citoyens et à leur écoute. Concernant le chômage, le wali d’Oran, a expliqué que le directeur de l’emploi de la wilaya a effectué des sorties sur le terrain à travers toutes les communes pour exposer les différentes offres d’emploi et être de plus en plus proche des jeunes. Cette rencontre avec la société civile, a permis au directeur des Travaux publics et du logement d’exposer les différents projets qui sont en cours à Oran et les perspectives de ces secteurs dans la capitale de l’ouest algérien.

Le wali d’Oran accompagné du secrétaire général de la wilaya et du président de l’Assemblée Populaire de wilaya (APW), écoute attentivement les préoccupations des citoyens dans le cadre de trouver des solutions rapides et durables. Un habitant à Bir El Djir a signalé au wali l’existence de terrains vagues non loin de Batimate Taliane. Il a demandé dans ce cadre, la réalisation d’une polyclinique et d’un marché couvert au profit des habitants de la cité Emir Abdelkader à Bir El Djir.

Fethi Mohamed