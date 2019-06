<span style='text-decoration: underline;'>Journée internationale de l’enfant </span>:<br><span style='color:red;'>Le wali d »Oran apporte son soutien aux enfants cancéreux</span>

Le wali d’Oran, Mouloud Cherifi, a annoncé que tout le soutien moral et matériel sera apporté aux enfants cancéreux lors d’une cérémonie célébrant la journée internationale de l’enfant qui coïncide avec le 1 juin, organisée au centre anti cancer, Emir Abdelkader, à Hai Bouamama (Ex-Hassi).

© OT / Adda





Cette cérémonie est une initiative de la part de l’association d’aide aux enfants cancéreux, présidée par Mohamed Bensekrane. La cérémonie a eu lieu à l’intérieur d’un chapiteau qui a accueilli 70 enfants accompagnés de leurs familles dans une ambiance chaleureuse et festive, en présence du P/APW, du maire d’Oran ainsi que des élus.

Cette cérémonie a été une occasion d’offrir des cadeaux et des aides financières à ces enfants et leurs familles surtout ceux habitant dans d’autres wilayas. Selon le président de l’association, cette initiative entre dans le cadre du programme annuel de l’association. 300 repas sont distribués quotidiennement au profit de ces enfants ainsi que la prise en charge des analyses et des échographies. D’autres actions caritatives sont prévues dans les mois à venir, notamment, la colonie de vacances organisée annuellement au profit de ces enfants.

Le wali d’Oran Mouloud Cherifi a affirmé avoir besoin d’aide continuelle, en annonçant que la wilaya vise à assister l’association avec tous les moyens matériels et humains et techniques nécessaires pour une prise en charge des malades ainsi que leurs enfants. Notons que la journée mondiale de l’enfant est célébrée chaque année le 01 juin.

Elle a été proposée par l’Assemblée générale de l’ONU. En décembre 1954, l’Assemblée générale a recommandé, par la Résolution 836, à tous les pays d’instituer une Journée mondiale de l’enfance qui serait une journée de fraternité mondiale et de compréhension entre les enfants du monde entier visant à promouvoir la protection, le bien-être et l’éducation des enfants.