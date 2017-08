<span style='text-decoration: underline;'>﻿Pour s’imprégner de visu et prendre connaissance de l’état du développement local </span>:<br><span style='color:red;'>Le wali d’Oran entame des sorties aux communes</span>

A peine un mois après son installation, le nouveau wali d’Oran Mouloud Chérifi, entame des sorties aux communes de la wilaya pour s’imprégner de visu et prendre connaissance de l’état du développement local.

C’est ainsi que sa première visite a concerné la daïra d’Es Sénia et ses trois communes. Celle de Sidi Chahmi fut sa première étape et le bourg d’En-Nedjma (Chteibo), longtemps délaissé, avec ses 130.000 habitants, a constitué une halte où beaucoup de remarques ont été faites par le premier responsable de la wilaya.

Et pour cause, l’important projet de l’hôpital de 240 lits patauge depuis 2008, année de son inscription, les travaux n’ont débuté qu’en 2013, le taux d’avancement demeure toujours très faible et le chantier est à l’arrêt en raison, a-t-on dit au wali, d’un avenant pendant au niveau du ministère de la Santé. «La balade» dans les artères de ce bourg, a démontré le désintéressement des responsables locaux puisque Chérifi Mouloud et la délégation qui l’accompagnait, ont été surpris par la saleté qui entourait à qui s’apparentait à un marché des fruits et légumes. Il ordonna son démantèlement et le choix d’un autre terrain pour l’abriter. Surpris par les informations contradictoires fournies par les citoyens et les responsables locaux concernant la situation de cette localité, il dira qu’un diagnostic sera effectué pour mieux cerner les besoins et les défaillances.

La sortie du wali qui l’a amené à El-Kerma et Sénia, a été clôturée par une rencontre avec la société civile, au siège de la daïra. Le logement fut la principale préoccupation des citoyens malgré la distribution de milliers d’unités. Le wali a été catégorique. La restriction budgétaire ne permet plus l’inscription de nouveaux programmes et la wilaya d’Oran qui a bénéficié de 51000 logements sociaux est classée deuxième au national après Alger, en termes d’importance. Toutefois, les programmes en cours et ceux à l’arrêt pour diverses raisons qui seront relancés, permettront de répondre à la demande exprimée par ces citoyens. Comme première sortie, l’impression relevée, semble attribuer au wali une prise de contact avec la réalité du terrain sans vouloir bousculer les responsables locaux leur fournissant une marge de manœuvre pour se ressaisir.

Hakim Ghali