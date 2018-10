<span style='text-decoration: underline;'>A l’occasion du 22 octobre </span>:<br><span style='color:red;'>Le wali d’Oran honore la presse locale</span>

Dans une ambiance conviviale, une cérémonie a été organisée hier à la résidence d’El Bahia a l’occasion de la journée nationale de la liberté de la presse. Le wali d’Oran a honoré la presse locale en présence des autorités locales, députés ainsi que des directeurs de journaux.

Cette cérémonie a été l’occasion pour quelques journalistes de soulever quelques préoccupations qui entravent quotidiennement le travail des journalistes à Oran ainsi que des problèmes liés à leur cadre social.

Le wali d’Oran dans son intervention, a expliqué qu’il a beaucoup d’estime pour les journalistes à Oran, et la confiance qui existe entre la presse et les autorités locales. A cette occasion, 3 Omra ont été remises aux journalises.

Il s’agit de Redouane Boualia du Journal «Capouest», Della Abdallah «ENTV» et Gaid Samir «APS» qui ont perdu récemment l’un de leurs proches. Ce geste humain a été salué par les présents et reflète l’estime du wali pour la presse à Oran.

Lors de son intervention. Mouloud Chérifi a rappelé les efforts des autorités locales dans le cadre du relogement. Il a qualifié la prochaine opération de relogement prévue le 1 novembre prochain d’«exceptionnelle» avec le relogement prévu de plus de 6.000 familles et permettra l’éradication du bidonville de Sidi El Bachir ainsi que les dernières mesures du président de la République afin de lever du gel sur plusieurs projets d’aménagement urbain dans le secteur de l’habitat à Oran.

Lors de son intervention, le wali est revenu également sur le message du Président de la République adressé à la presse à l’occasion du 22 octobre. Le Président de la République Abdelaziz Bouteflika, a mis en avant le rôle de la presse dans la mise en exergue des insuffisances et des dérives, considérant que «c’est là une contribution précieuse au redressement de la situation et au renforcement de l’Etat de droit». “Même si nous nous félicitons, légitimement, à chaque occasion des progrès de notre pays, nous ne devons pas ignorer, cependant, les insuffisances qu’il connait dans plusieurs domaines, de même que nous ne devons mésestimer les dangers qui le guettent à plusieurs niveaux” a-t-il ajouté.

Dans ce cadre, le chef de l’Etat a exhorté la famille de la presse à jouer le rôle qui lui a été confié à l’ombre de la protection juridique des journalistes, auxquels il s’est adressé “… Je vous exhorte à contribuer à l’orientation de la société vers le droit chemin, en vous assurant de la protection de l’Etat et de la Loi”. Le président de la République a indiqué que la célébration de la Journée nationale de la presse se veut, une fois encore, l’expression de l’estime à la famille de la presse nationale, et “une halte pour évaluer les réalisations de la corporation et une opportunité pour méditer la situation de notre pays et les défis auxquels il est confronté”.

Fethi Mohamed