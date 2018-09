<span style='text-decoration: underline;'>JM 2021/ Visite d’inspection infrastructures sportives</span>:<br><span style='color:red;'>Le wali d’Oran insiste sur les délais des travaux</span>

En effet, après avoir inspecté à plusieurs reprises, l’état d’avancement des travaux du complexe olympique, ainsi que du chantier du village méditerranéen de Belgaid, qui accusent du retard, il a donné des instructions, fermes aux responsables des secteurs concernés, afin que les délais soient respectés. Lundi passé, le premier magistrat de la wilaya a effectué une visite inopinée au stade olympique, et après avoir constaté que ses directives n’ont pas été respectées. Il a haussé le ton envers tous les responsables concernés, directeurs, représentants du secteur technique, et entreprises mandatées pour la réalisation du complexe olympique. Il est à noter, que les délais de livraison du complexe sportif et son stade olympique de 40.000 places, ont été fixés à nouveau pour la fin de 2019. Outre la réalisation du complexe olympique de Belaid, le wali d’Oran accorde aussi de l’importance à d’autres infrastructures sportives à Oran, concernées également par les JM de 2021, dont l’aménagement de l’INFTS, ex CREPS d’Ain El Turck, comprenant plusieurs terrains de sport et de sites, qui seront bénéfiques pour les accompagnateurs et les athlètes, pour se reposer et non pour la compétition. Il a inspecté le stand de tir de Bir El Djir, répartie sur une surface de 6ha, comprenant un stand de tir pour arme à air comprimé, une fosse de tir, un club Housse et des tribunes pour le stand de tir à l’arc. Le centre équestre d’Es Senia, fait aussi l’objet d’un lifting. Des explications sont été fournies au Wali par le président de l’étrier oranais Remili Zoheir et de son secrétaire Mehtougui. Poursuivant sa visite, le wali s’est rendu par la suite à l’unité tennis de Hai Salam, retenue pour la compétition. Les travaux au sein de cette infrastructure, n’ont pas encore été entamés. Le wali a insisté fortement pour que les travaux débutent au plus vite, vu que cette unité tennis va être rénovée compétemment. La rénovation concernera les 12 courts dont deux seront couverts, l’éclairage des courts et la construction de gradins au cout central. L’autre point de la visite, a concerné la piscine olympique du jardin public, retenue pour les entrainements des athlètes. Le wali achèvera sa visite par une virée au palais des sports Hamou Boutlelis, qui servira comme salle d’entrainements pour certaines disciplines à savoir, le handball, le badminton et le volleyball et abritera des matchs officiels de Basket Ball. Ce temple du sport mythique d’Oran a besoin d’un profond lifting. M. Cherifi Mouloud a insisté, pour l’avancement des travaux de cette infrastructure, qui concerneront la toiture, la façade extérieure, le salon d’honneur, vestiaires, sanitaires, ventilation, chauffage, l’air de jeu et les gradins escamotables. Le ton est donc donné pour la réussite du rendez-vous méditerranéen, qui passe par la réception de tous les projets sportifs. A l’issue de sa tournée d’inspection, dans son point de presse, le Wali d’Oran a insisté sur les anciennes infrastructures, qui entrent dans le cadre des JM de 2021, et qui ont besoin d’êtres rénovées : « En plus des infrastructures du village olympique et du grand stade, ces infrastructures reparties au sein de la wilaya d’Oran, constitueront un plus, en prévision du rendez-vous méditerranéen. Une enveloppe a été dégagée, pour la rénovation ou la réhabilitation de ces infrastructures sportives. On a effectué cette visite pour constater de visu l’état d’avancement des travaux, déjà entamés au CREPS d’Ain El Turck, au palais des sports et au centre équestre d’Es Senia, ainsi qu’au stand de tir de Bir El Djir. Tandis que les travaux au sein de l’unité tennis de Hai Salam débuteront incessamment. La livraison de ces infrastructures est fixée pour la fin 2019. Nos inspections seront continues, jusqu’à la livraison dans les délais impartis », insistera le wali d’Oran.