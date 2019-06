<span style='text-decoration: underline;'>Jeux méditerranéens de 2021 </span>:<br><span style='color:red;'>Le wali d’Oran inspecte les infrastructures sportives</span>

En prévision des JM de 2021 dont la tenue avance à grands pas, le

wali d’Oran a procédé hier, à une visite d’inspection de certaines infrastructures devant abriter plusieurs disciplines lors de ces joutes.

A commencer par le complexe de Tennis de St-Hubert en plein travaux et dont la réception est prévue au début de l’année prochaine. La piscine «olympique» du jardin de M’dina Jdida, fut le deuxième point. Cette infrastructure qui relève de la commune d’Oran, n’a jamais réellement été opérationnelle et ne semble pas répondre aux normes de manifestations sportives du gabarit de jeux méditerranéens. Le dernier point étant le légendaire Palais des sports qui lui aussi est à l’état de chantier et apparemment les travaux battent leur plein. Les délais contractuels prévoient sa livraison pour février 2020.

Hakim Ghali