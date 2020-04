<span style='text-decoration: underline;'>Lancement d’une grande opération de désinfection</span>:<br><span style='color:red;'>Le Wali d’Oran lance un appel aux associations et aux bienfaiteurs</span>

Oran enregistre depuis l’apparition du premier cas de la pandémie du coronavirus, un large élan de solidarité mené par les associations et les bienfaiteurs qui œuvrent quotidiennement pour venir en aide aux familles démunies et du personnel médical.

Une instruction a été émise récemment par le Premier ministre afin d’assurer les meilleures conditions d’encadrement et de gestion des dons issus de l’élan de solidarité exprimé par les particuliers et les opérateurs économiques, aussi bien à l’intérieur du pays qu’à l’étranger, pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Dans ce cadre, le wali d’Oran a lancé un appel avant-hier lors du lancement de la 2ème phase de l’opération de désinfection, aux associations et aux bienfaiteurs de coordonner leurs efforts avec la commission de wilaya de solidarité que gère le directeur de l’action sociale (Das).

Ce qui permet une meilleure efficacité en matière de distribution des dons, notamment, pour les familles démunies. Il n’est pas logique, selon le wali, qu’une famille démunie ne reçoit pas d’aide et une autre peut recevoir 2 ou 3 couffins. Il a incité les associations à accompagner la commission de wilaya lors des sorties, pour superviser la distribution des dons au profit des familles nécessiteuses. Par ailleurs, le wali d’Oran a affirmé que la justice se saisira des affaires des rumeurs qui se sont propagées sur les réseaux sociaux ces derniers jours, en appelant les citoyens à faire attention et d’éviter ces informations infondées. Notons qu’une commission de wilaya composée notamment, du secrétaire général de la wilaya et du directeur des équipements publics, a choisi 60 structures comme des hôtels, des structures culturelles et sportives, ainsi que des espaces pouvant accueillir un grand nombre de cas suspects de la pandémie.

Le wali d’Oran a écarté pour le moment, l’utilisation des cités universitaires, en affirmant que la willaya détient une liste de structures pouvant être utilisées à tout moment. Pour rappel, une grande opération de désinfection a été lancée avant-hier à Oran, des camions de la commune d’Oran, la Seor, la protection civile participent à cette opération qui permettra de désinfecter les places publiques et les quartiers de la ville en premier temps. Elle sera élargie dans les jours à venir aux zones d’ombre de la wilaya.

Fethi Mohamed