<span style='text-decoration: underline;'>Conservation des forêts </span>:<br><span style='color:red;'>Le wali d’Oran met en place une commission d’enquête</span>

La wilaya d’Oran, par le biais de la personne de Mouloud Cherifi, vient de mettre en place une commission d’enquête devant tirer au clair le bras de fer opposant les forestiers à leur directeur.

Dans cette affaire, des agents de la conservation des forêts de la wilaya d’Oran se sont soulevés contre leur direction demandant le départ de leur premier responsable, le directeur de la conservation des forêts de la wilaya. Pour faire valoir leur revendication, ils sont allés jusqu’à organiser des rassemblements et sit in de protestation devant le siège de la direction situé à Fernand-ville, à l’est de la ville d’Oran.

Un seul mot d’ordre revient sur les lèvres des protestataires, le départ du conservateur des forêts, à savoir, Bouziane Abdelkarim. Ils étaient toutefois nombreux ces agents qui ont brandi des banderoles où on pouvait lire «dégage, on refuse de travailler avec le conservateur et on demande son départ, on demande une commission d’enquête pour faire la lumière sur les biens forestiers de l’Etat, la richesse forestière n’est pas à vendre».

De tels écriteaux, affichés tout haut, colportent des accusations gravissimes mettant à l’index le premier responsable des forêts de la wilaya d’Oran. Et la guerre des accusations interposées est lancée. D’ailleurs, des membres du bureau syndical de la conservation ont diffusé un communiqué dans lequel ils ont apporté leur soutien au conservateur des forêts estimant que ce dernier a consenti d’énormes efforts dans le cadre de la gestion de l’administration des affaires des forêts et la protection de la richesse forestière que recèle la wilaya d’Oran. Une situation paradoxale mine ces derniers jours les forestiers. Dans un premier temps, un «communiqué» a été émis par le même bureau le 14 août dernier dans lequel l’on a appelé à une grève générale à marquer durant la journée du 18 du mois.

Le (les) rédacteur (s) dudit communiqué ont été incisifs et déterminés en réclamant dans l’immédiat, sans préalable ni conditions, le départ du conservateur des forêts. Ce dit communiqué a été signé par le secrétaire général du syndicat, d’où l’enveniment de la situation. En effet, des membres du bureau du syndicat se sont soulevés eux aussi, en organisant une session extraordinaire dont l’ordre du jour a tourné autour du retrait de confiance du secrétaire général du syndicat. Ce communiqué a été signé par 03 membres et publié sur la page Facebook de la cellule de communication de la conservation des forêts.

Dans cette confusion de communiqués, les jours à venir seront décisifs et permettront d’éclaircir la situation. En attendant les suites à donner par la commission d’enquête, la situation d’imbroglio caractérise les belligérants. Plus d’un forestier revendique le départ du directeur pendant que plus d’un autre soutient son maintien en place. À quand donc l’heureux dénouement d’une telle crise qui a fait vite de se transformer en sujet dominant les débats locaux ? Seuls les membres de la commission sont habilités à répondre à une telle question. D’autant plus que l’on mise gros sur le traitement rapide d’une telle situation qui n’a, selon plus d’un observateur, que trop duré.

Mohamed Aissaoui