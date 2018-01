<span style='text-decoration: underline;'>Augmentation des habitations illicites</span>:<br><span style='color:red;'>Le wali d’Oran met les maires devant leurs responsabilités</span>

Le wali d’Oran Mouloud Cherifi a averti les maires des 26 communes de la wilaya sur l’augmentation du nombre des habitations illicites dans la capitale de l’ouest.

«Aucun relâchement ne sera toléré. Je n’accepterai aucune complicité » dira le wali lors d’une réunion de l’exécutif de la wilaya. «Je serai à vos cotés, pour les réquisition de la force publique » ajoute-t-il. Notons que le nombre des habitations illicites à Oran a atteint un nombre alarmant ces dernières années avoisinant les 41.000 à travers les 26 communes. Le ministre de l’Habitat lors de sa dernière visite à Oran a exhorté les responsables locaux à faire face a ce phénomène. Par ailleurs, la réunion de l’exécutif tenue hier a permis au wali d’exposer une feuille de route aux P/APC pour les 5 années à venir. «Je vous demande d’être à la hauteur de la confiance du citoyen» dira-t-il. Le wali a révélé que les ressources financières sont limitées et seront destinées au projets liés aux besoins basiques du citoyen, à l’instar du raccordement en divers réseaux et les travaux de bitumage. Mouloud Cherifi a parlé de plusieurs axes auxquels les P/APC doivent donner la plus grande importance lors de leur travail quotidien.

A la tête de ces axes figure la propreté. «La propreté est liée à plusieurs autres dossiers, c’est un travail quotidien avec plusieurs actions sur le terrain. Vous devez avoir de l’anticipation, c’est dommage de voir qu’un P/APC ne peut pas gérer le circuit d’une visite du wali. J’ai remarqué des circuits insalubres lors de quelques visites effectuées aux communes » précise- t-il. Le wali a abordé également le développement local, il dira aux P/APC dans ce cadre, «Vous devez tracer un objectif et travailler avec les comités des quartiers pour voir de près les besoins de la population, il ne faut pas avoir peur de discuter avec le citoyen ». Mouloud Cherifi a donné des conseils aux P/APC, les incitant à une certaine discipline et de s’éloigner des règlements de compte en faisant allusion aux mandats passés. «Il faut avoir une vision vers l’avenir, vous êtes responsables de votre future gestion, il faut travailler dans la sérénité et le calme et s’éloigner des règlements de compte ».

A propos du logement social, selon le wali, les P/APC doivent rester dans le cadre de la loi et travailler dans la transparence dans l’étude des dossiers, «La loi est claire » dira-t-il. Notons que lors de cette réunion, des interventions concernant la valorisation du patrimoine communal, les plans de développements communaux, les habitations illicites ainsi que les missions du P/APC ont été présentés.

Fethi Mohamed