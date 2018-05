<span style='text-decoration: underline;'>AMELIORATION DU CADRE DE VIE </span>:<br><span style='color:red;'>Le wali d’Oran mise sur le contact direct avec la population</span>

Contre toute attente, le wali d’Oran M. Mouloud Chérifi, a pris son «bâton de pèlerin» pour effectuer sur le mode de la proximité, des sorties sur le terrain afin d’être en contact direct avec les citoyens là où ils sont le plus présents: les marchés de fruits et légumes, dans une ambiance à la limite du correct.

Les visites sont inopinées, ne laissant pas le temps aux responsables concernés, de «préparer les rencontres» en ne les informant qu’à la dernière minute. Pour faire plus simple, le chef de l’exécutif veut un diagnostic réel sur la qualité de vie des citoyens, de l’environnement et des équipements nécessaires pour garantir un cadre de vie digne aux citoyens.

La récente sortie dans les environs de la «Cité Mimosas» dans le quartier huppé de Protin, a été constructive à plus d’un titre, puisque le wali a fait une halte au milieu du marché de fruits et légumes du même nom. Le contact a été rapide dans ce marché informel très fréquenté par les populations des autres quartiers limitrophes. On y trouve de tout, de la viande rouge, de la volaille, des fruits, de la vaisselle, des épices, tous ces produits cédés à des prix raisonnables. Mais, dans un passé, la vente des fruits et légumes se faisait à l’intérieur d’un marché couvert, qui existe de nos jours.Alors que s’est-il passé pour en arriver là ?

Les informations recueillies auprès d’anciens agents de la commune donnent froid au dos lorsqu’on apprend que le projet de réalisation du marché de « Mimosas » a été confié à une entreprise qui aurait « oublié » de créer des passages devant le stand. Il a ouvert alors que le code des marchés est très clair. Comme les «solutions de facilité» sont très convenantes pour l’APC de l’époque, il a été décidé de casser les stands pour libérer les passages. Au final, les marchands de légumes se retrouvent dehors.

Ils étaient dehors quand le wali est venu pour la visite. Les principaux responsables, le maire, le secrétaire, sont appelés sur le site et des solutions ont été retenues pour reprendre les travaux de mise à niveau du marché couvert. Cette décision a évidemment fait la joie des marchands de légumes et surtout des habitants du voisinage qui vivaient une situation catastrophique sur le plan de l’hygiène. Voilà un gros problème de réglé, par une simple visite de proximité. La société civile, les comités de quartiers, les associations demeurent un partenaire incontournable avec ses représentants qui sont les élus et responsables locaux. Une écoute attentive vaut bien qu’un mépris disproportionné, dit un vieil adage.

Abdallah.B