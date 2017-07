<span style='text-decoration: underline;'>Lors de son installation</span>:<br><span style='color:red;'>Le wali d’Oran ordonne la prise en charge immédiate des problèmes de l’environnement et l’hygiène du milieu</span>

Le nouveau wali d’Oran, Mouloud Chérifi, a ordonné lundi la prise en charge immédiate des problèmes touchant l’environnement et le cadre de vie général des citoyens, selon les services de la wilaya.

Selon un communiqué remis à l’APS, Mouloud Chérifi qui a pris ses fonctions de nouveau wali d’Oran, suite au mouvement opéré jeudi par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, dans le corps des walis, a tenu une réunion de coordination de toutes les directions et structures concernées par le dossier de Environnement, eu égard à l’intérêt à accorder aux aspects liés à l’environnement et à l’hygiène du milieu de la ville, notamment durant cette période de la saison estivale. Le wali a donné des instructions, lors de cette réunion, pour une prise en charge immédiate de l’environnement et de l’hygiène du milieu à travers toute la wilaya, en assurant un service public efficace et permanent dans ce domaine, indique-t-on dans le communiqué. La prise des fonctions du nouveau wali s’est déroulée en présence du président de l’APW et des cadres de la wilaya. A cette occasion, il a présenté les grandes lignes de son programme de travail, a-t-on noté de même source.