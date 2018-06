<span style='text-decoration: underline;'>Après plusieurs avertissements concernant l’hygiène publique </span>:<br><span style='color:red;'>Le wali d’Oran passe à la suspension des responsables</span>

Le wali d’Oran, a insisté depuis son installation, que l’environnement et l’hygiène seront parmi les principaux points de son plan de travail. Durant ces derniers mois, des dizaines d’opérations de volontariat et de nettoiement, ont été effectuées à travers la capitale de l’ouest.

Une cellule a été créée même au niveau du Cabinet du wali pour prendre en charge la question de l’environnement et coordonner les efforts pour intervenir sur le terrain pour éradiquer les points noirs. Le wali d’Oran, lors de ces sorties, avait averti les responsables de fournir tous les efforts pour faire face à l’insalubrité et œuvrer pour un environnement sain et propre au profit du citoyen oranais. Mais, il semble que quelques responsables n’ont pas compris bien la leçon et le wali est passé hier à l’action et a suspendu 3 délégués de Sidi El Bachir dans la commune de Bir El Djir où l’hygiène manque considérablement. Mouloud Chérifi s’est rendu à quelques points noirs situés sur la route du cimetière, des tonnes d’ordures entassées, qui empoisonnent le cadre de vie des citoyens, odeurs nauséabondes, moustiques, dangers sur la santé publique, la situation sur place est insupportable selon les habitants qui ont interpellé le wali pour réagir et faire face à cette situation. Malgré les assurances du maire de Bir El Djir, le wali n’a pas été convaincu et a décidé de sanctionner les 3 délégués communaux, en menaçant même le maire de suspension si rien n’est fait pour améliorer la situation.

Mouloud Chérifi ne compte pas s’arrêter là. En effet, il s’est montré intransigeant et d’autres sanctions pouvaient avoir lieu dans d’autres communes, si les responsables n’œuvrent pas convenablement pour préserver l’hygiène et l’environnement, «nous sommes des agents de la loi, et nous appliquerons cette loi» dira le wali qui a appelé le maire de Bir El Djir à éradiquer les points noirs. Il est à noter, que le wali s’est rendu également à l’espace vert qui est en cours de réalisation à côté de la nouvelle mosquée d’El Barki, cet espace vert sera inauguré le 5 juillet prochain.

Fethi Mohamed