<span style='text-decoration: underline;'>Université 2 Benhamed</span>:<br><span style='color:red;'>Le wali d’Oran préside la cérémonie de remise des diplômes</span>

Monsieur Mouloud Chérifi wali d’Oran, a présidé la cérémonie de remise des diplômes aux majors de promotion de cette saison universitaire.

A cet évènement, plusieurs personnalités universitaires étaient présentes, dont le président de l’APW, le professeur Boubekeur, l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur Benabou et recteur de l’université d’Oran, le professeur Lazrag fondateur de l’université oranaise qui avec ses 97 ans, semble être en forme.

Le professeur Berabah et tous les recteurs des autres universités de la wilaya avec les universitaires. Ce fut d’abord le recteur de l’université 2 Benhamed, qui devait faire une allocution pour présenter cette université et les réussites. Puis, ce fut au wali d’Oran de prendre la parole pour féliciter les étudiants et l’encadrement pour les efforts faits. Il a également parlé de l’événement qu’Oran se prépare à organiser et à louer la participation de l’université pour la réussite de ce rendez-vous der 2021. Plusieurs étudiants venus d’une douzaine de pays d’Afrique, sont également parmi les lauréats. Les étudiants lauréats qui devaient recevoir leur diplôme, étaient tous en toges universitaires traditionnelles et tous les étudiants reçurent leur diplôme des mains des personnalités présentes.

