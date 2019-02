<span style='text-decoration: underline;'>Brédéah (Boutlélis) </span>:<br><span style='color:red;'>Le wali d’Oran rend visite à la petite malade Salsabil</span>

Lors de sa tournée dans la daïra de Boutlélis, lundi dernier, le wali d’Oran monsieur Chérifi Mouloud, a fait une visite éclair au domicile de la petite Salsabil Delague, une enfant âgée de 17 mois qui souffre d’une maladie rare située dans la colonne vertébrale où les soins nécessitent de grands frais que son jeune père ne peut y faire face.

Monsieur Delague a pu rencontrer le wali qui a pris en charge la petite malade qui est soignée et suivie par les médecins du CHU d’Oran. Son père qui était sans travail, a également été embauché à l’ETO sur intervention du wali. Et monsieur Chérif Mouloud a promis une visite au domicile de la petite malade dès qu’il le pourra. Ainsi, c’est chose faite, le wali et le président de l’APW, ont sillonné les ruelles du douar de Brédéah pour rendre visite à la petite Salsabil. Le papa de l’enfant a été ému et a remercié le wali pour cette action en sa faveur. Monsieur Chérifi Mouloud, a été également satisfait de cette visite parce qu’il a respecté la promesse donnée sur cette visite. Ainsi le wali d’Oran semble très sensible aux malades et les nombreuses visites à leur chevet, prouve son dévouement.

Adda.B