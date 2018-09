<span style='text-decoration: underline;'>Préparatifs des JM 2021 </span>:<br><span style='color:red;'>Le wali d’Oran supervise l’opération de réhabilitation du CREPS d’Aïn El Türck</span>

Dans le cadre des préparatifs des jeux méditerranéens de 2021 qu’abritera la ville d’Oran, le wali d’Oran, Mr Chérifi Mouloud, s’est déplacé hier, accompagné de responsables de son exécutif au CREPS d’Ain El TURCK pour superviser les travaux en voie de lancement de la réhabilitation de cette enceinte sportive, programmée pour accueillir des membres des délégations étrangères et nationales devant prendre part à ces jeux.

Un tableau exhaustif sur les équipements ciblés par la réhabilitation, a été présenté au wali par les responsables du centre. L’opération en cours concerne le stade de football, deux stades de tennis, le bloc dortoir pour un montant de 300 millions de dinars. Une visite des équipements concernés a permis au chef de l’exécutif de se rendre compte de visu de l’état de dégradation avancée atteinte par cette enceinte sportive, en phase de réaménagement et dont l’étude a couté à elle seule, près de 5 millions de dinars.

Dans ses recommandations, Mr Chérifi a insisté auprès des responsables de la nécessité d’aménager les extérieurs du centre tels que les façades des blocs administratifs mais aussi de procéder à l’embellissement général de la structure afin de lui donner un aspect plus accueillant et plus attractif.

Pour cela, il recommandera aux responsables de faire appel à un paysagiste, tout en exhortant ces derniers à accélérer la cadence des travaux.

Il ya lieu de rappeler que dans le cadre de ces JM de 2021, la commune d’Aïn El Türck a été retenue comme zone d’appui, au côté des wilayas de Témouchent et de Mostaganem.

Karim Bennacef