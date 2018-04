<span style='text-decoration: underline;'>L'APC d’Oran célèbre le mois du patrimoine </span>:<br><span style='color:red;'>Le wali d’Oran visite l’exposition</span>

A l’occasion de la célébration du mois du patrimoine, l’APC d’Oran a débuté le mois ce mardi, pour durer jusqu’au 15 mai prochain. Beaucoup d’activités culturelles sont programmées et madame Lekbel Fatiha élue et responsable de la culture à l’APC d’Oran, n’a rien oublié dans le programme qu’elle a présenté.

La cérémonie de ce mardi a été rehaussée par la présence du wali d’Oran M. Chérifi Mouloud, de M. Boubekeur Mohamed président de l’APW et de plusieurs élus de l’APC. Les autorités ont été accueillies par le président de l’APC M. Boukhatem Noureddine qui a guidé ses hôtes pour admirer les tableaux de six grands peintres d’Oran qui ont exposé chacun, plusieurs œuvres relatant le patrimoine d’Oran et de ses environs.

Le wali s’est intéressé à tous les tableaux, montrant ses connaissances picturales qui a ravi les artistes-peintres présents, MM Chérifi et Boubekeur, ont admiré toutes les œuvres exposées tout en félicitant les artistes de ce travail. Parmi les peintres qui ont exposé, figurait Madame Henni-Jeffal Fatma, M. Benabdellah Fouad, M. Hireche Boumediene élève de l’école des beaux-arts d’Oran ancien ange de la route (Motard 1962-1984). Madame Moukhalifa Aouf, diplômée des beaux-arts en 1962, madame Kessar née Hannaoui Nabila et l’artiste-peintre et sculpteur Selka Abdelouahab, très connu dans plusieurs secteurs de l’activité du pays. Ainsi, ces artistes-peintres ont été très contents de la rencontre avec le wali et le président d’APW.

L’ensemble des peintres ont été satisfaits des connaissances picturales de monsieur Chérifi qui les a beaucoup questionnés sur chaque tableau et les a félicités, démontrant qu’il est aussi un homme de culture. Les artistes souhaitent être présents à chaque grande manifestation d’Oran afin de démontrer leur existence. Ainsi, l’APC d’Oran semble être bien humainement encadrée dans le domaine de la culture avec la présence à l’APC, de M. Boukhatem Noureddine, homme bien cultivé et madame Lekbel Fatiha, une autre figure historique qui œuvre pour l’histoire d’Oran et de son patrimoine. Le mois du patrimoine demeure jusqu’au 15 mai prochain.

Adda.B