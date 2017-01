<span style='text-decoration: underline;'>TISSEMSILT</span>:<br><span style='color:red;'>Le wali dresse un bilan et un programme exhaustif en 2017</span>

Le wali de Tissemsilt, a été l’invité mardi dernier, à l’édition du forum de la radio locale relevant de cette station radiophonique. Diffusée en direct de 14h à 17h, en direct de la Maison de la culture “Mouloud Kacem Nait Belkacem” de Tissemsilt, cette rencontre était animée par les journalistes de la radio de Tissemsilt en présence des autorités locales, civiles et militaires ainsi que la société civile.

Le chef de l’exécutif qui a qualifié cette initiative d’intéressante dans la mesure où elle tient compte des préoccupations de la population, le wali a présenté le bilan de l’exercice 2016 qui concerne la wilaya et les projets de développement dont a bénéficié la région au titre des différents programmes. Lors de cette émission suivie par des milliers d’auditeurs et d’auditrices de la wilaya et à laquelle ont été conviés les représentants locaux de la plupart des titres de la presse (écrite) nationale, le premier magistrat de la wilaya a fait un tour d’horizon concernant la situation socio-économique dans la wilaya, passant en revue des projets inscrits et dont les travaux ont commencé ou pas encore inscrits mais susceptibles de l’être prochainement, des chantiers et l’état d’avancement de chacun d’eux. En réponse à toutes ces préoccupations, le wali avait donné des éclaircissements significatifs en promettant à l’assistance que la région de Tissemsilt connaîtra un sort à la hauteur des grandes villes, une fois les grands projets réalisés, allusion faite à la voie ferroviaire reliant Relizane-Tissemsilt via Tiaret, que l’étude du projet de réalisation du dédoublement de la voie Khémis Miliana-Tissemsilt est parachevée et que des démarches sont entreprises pour inscrire le projet en tranches cette année.

Le forum initié par la radio régionale de la wilaya de Tissemsilt, a donné l’occasion au wali de dresser un bilan exhaustif sur les opérations réalisées dans le domaine du développement local pour l’exercice de l’année 2016 et les perspectives tracées par son administration pour l’année 2017 dans le cadre des programmes nationaux, quinquennal, de soutien à la croissance et celui des Hauts Plateaux. Assistance, participants et auditeurs n’ont pas manqué de se féliciter du respect de la spontanéité de la franchise et de la transparence qui ont prévalu tout au long du forum radiophonique, une atmosphère de simplicité et de sérénité à laquelle le wali n’est pas étranger. Les autorités de la wilaya tablent sur l’investissement comme priorité en ouvrant le champ devant des promoteurs désirant investir dans la région a-t-on souligné.

M.Abdelkader Benmessaoud a déclaré que grâce aux multiples investissements du secteur privé qui seront concrétisés, la wilaya sera «leader» dans l’agriculture de montagne. Il a ajouté que la région a bénéficié d’importants projets d’investissement. Le wali a annoncé qu’un complexe d’industrie automobile est projeté dans la wilaya de Tissemsilt à Sidi Mansour dans la commune de Khémisti, dans le cadre de l’investissement privé. Ce projet est le premier du genre dans la wilaya dans le cadre de la nouvelle stratégie de l’Etat visant la diversification de l’économie comme alternative aux hydrocarbures. Ce projet s’inscrit dans le cadre des contrats de fabrication de pièces de rechange notamment sur les amortisseurs, radiateurs, sièges de véhicules, batteries, tableaux de bord, pare-chocs, optiques avant et arrière, boite de vitesse automatique et mécanique, essieux avant et arrière. Un centre de regroupement des équipes nationales pour offrir un cadre de regroupement permanent à l’élite sportive nationale. Ce centre sera projeté dans la commune de Boucaid (le centre d’entraînement et de préparation) et dans la commune de Sidi Slimane (centre d’hébergement et une station thermale) dans le cadre de l’investissement privé, une usine de production de poteaux électriques, une unité de production de produits pharmaceutiques et médicaments ainsi qu’un hôtel thermal à Sidi Slimane et fabrication de pâtes alimentaires et de produits agroalimentaires à Khémisti. Par ailleurs, des titres de concessions ont été remis aux investisseurs venus de divers horizons du pays pour développer l’industrie, l’agriculture, le tourisme et le sport. Le wali a rappelé à l’assistance que la wilaya de Tissemsilt recèle et offre des atouts appréciables dans différents secteurs notamment dans l’agriculture, le tourisme et l’industrie. «L’agriculture, le tourisme et l’industrie sont trois secteurs qui recèlent des ressources importantes pouvant inciter les investisseurs à concrétiser des projets dans l’industrie agroalimentaire et la PME/PMI, afin de créer la richesse et le développement durable.

Toutes les facilités seront accordées à ceux qui veulent investir dans ces trois domaines stratégiques. Notre objectif est d’instaurer une base d’investissement dans ces trois secteurs. Les autorités locales et les élus doivent contribuer à la promotion de l’investissement dans leurs communes en fournissant l’aide nécessaire localement aux investisseurs et en les accompagnant pour leur permettre de réaliser leurs projets» a notamment souligné le wali de Tissemsilt. Le développement des projets d’investissement, en tant que gisement principal de création d’emplois et de richesses pour la wilaya, constitue la préoccupation majeure des autorités de la wilaya. Pour ce faire, le wali de Tissemsilt, a appelé ce mardi dernier, par le biais de la radio, les opérateurs économiques et investisseurs à s’impliquer davantage dans le développement des projets d’investissements et saisir les opportunités d’investissement offertes dans tous les secteurs de la wilaya notamment l’agriculture et l’industrie ainsi que dans le tourisme, précisant que de nombreux avantages sont accordés aux investisseurs par les pouvoirs publics en matière de financement, réalisation d’infrastructures, concession de terrains etc. A la fin de son intervention, il a également touché le volet du logement. Par ailleurs, des engagements ont été pris par les deux responsables concernés (le Directeur de logements et le Directeur général de l’OPGI), lors du dernier Conseil exécutif pour la réception de 2 000 logements durant l’année 2017 ainsi que le relancement d’environ 10 000 logements. Avec les projets en cours de réalisation à travers la wilaya de Tissemsilt, diminuera sensiblement la tension actuelle. La détermination des autorités locales de faire bénéficier le citoyen d’un logement complètement achevé et décent.

Mohamed Achraf