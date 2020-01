<span style='text-decoration: underline;'>Structures accueillant les jeux méditerranéens de 2021</span>:<br><span style='color:red;'>Le wali insiste sur le renforcement des travaux de réalisation</span>

Le wali d’Oran Abdelkader Djellaoui, a effectué hier, une visite dans les projets devant accueillir les jeux méditerranéens de 2021. Cette visite a commencé au niveau du projet de la réhabilitation de la piscine municipale où le wali était en colère à cause de l’un des chefs de services de la Direction de la Jeunesse et des Sports qui été absent lors de cette visite.

«Vous devez le suspendre immédiatement, je ne veux plus le voir ici» dira le wali au directeur de la Jeunesse et des Sports, il a également demandé d’avertir le bureau d’étude. Sur place, le wali a appelé à la prise en charge des travaux de l’étanchéité et de préserver certains compartiments actuels pour ne pas dépenser plus dans les travaux.

Il s’est rendu aussi au projet de la réhabilitation du Palais des sports où il a demandé qu’un espace soit réservé comme musée sur place ainsi qu’un magasin de club comme ce fut le cas en Europe, le même espace sera créé au niveau du nouveau stade de Belgaïd.

Le wali a inspecté le Salon d’honneur et émis plusieurs remarques sur les travaux en cours et ce qui se fait ailleurs en demandant que la cadence soit accélérée et qu’aucun retard ne sera toléré. Il a visité également, le complexe sportif de Belgaïd où la majorité des travailleurs chinois, n’étaient pas sur place, vu que cette période coïncide avec une fête nationale en Chine. Le wali a demandé à la société chinoise, d’accélérer la procédure quant à l’acheminement de l’Italie du bassin Inox du centre nautique du complexe. Au niveau du village méditerranéen, il a demandé à la société chinoise chargée de la réalisation d’évacuer quelques bâtisses pour permettre l’entame des travaux de VRD, surtout que la société chinoise a été payée.

Fethi Mohamed