<span style='text-decoration: underline;'>Complexe et Cité Olympique</span>:<br><span style='color:red;'>Le wali insiste sur les delais et la qualitè des travaux</span>

Le wali d’Oran M. Chérifi Mouloud, à cheval sur les préparatifs des Jeux Méditerranéens de 2021 a inspecté, hier après-midi, l’avancement des travaux sur le terrain du complexe et de la cité olympique.

Pour le volet embellissement et espaces verts, des échantillons de plantes ont été présentés au wali qui a conseillé aux chefs des travaux de choisir ce qui doit s’adapter le mieux avec l’environnement de la wilaya d’Oran. Pour ce qui est de la pelouse, le terrain sera équipé de gazon naturel. Après quelques remarques pertinentes du wali aux Chinois de l’entreprise, il a «invité» toutes les équipes à redoubler d’efforts et les équipes de travail. Le wali s’est ensuite dirigé au Village Olympique dont les bâtiments d’hébergement sont quasi-terminés en gros œuvres et actuellement, sont en phase de finition et d’ameublement. Le wali n’a pas manqué d’émettre son avis sur certains produits qui ont été présentés. Dans ce contexte de l’avancement des travaux, le premier responsable fera savoir qu’il ne fermerait pas les yeux sur aucun retard ou manquement aux entreprises chargées de divers travaux de ce complexe. Questionné à la fin de sa visite, d’autres sujets comme celui des haragas, le wali félicitera les services de sécurité pour leur travail en mettant hors de nuire plusieurs réseaux de passeurs mais dit-il, il faut sensibiliser les jeunes et les parents à ce phénomène.

Il ajoutera, que le vrai Eldorado se trouve chez nous. Pour revenir aux jeux de 2021, «nous commençons à sensibiliser les commerçants et tous les habitants sur cet événement majeur afin d’embellir la cité oranaise et donner un plus à ce qu’elle est et de notre côté nous avons commencé à relooker Oran, comme les travaux de la pénétrante de Sidi Lahouari côté pêcherie, le Front de Mer, la place du 1er Novembre. Tous les habitants d’Oran sont concernés et doivent amener leur contribution, afin qu’Oran devienne la vraie capitale méditerranéenne en 2021 et il est vrai qu’Oran est devenue une grande ville que tous le monde aime à visiter.

Adda.B