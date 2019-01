<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés </span>:<br><span style='color:red;'>Le wali inspecte les sites de 4.550 logements</span>

Le chef de l’exécutif de Sidi Bel Abbés a procédé, en fin de semaine passée, une visite de travail afin d’inspecter sept chantiers de réalisation de logements de diverses formules. Le premier chantier visité fut le projet des 900 logements AADL, sis à Mostefa Ben Brahim, suivi de celui des 800 logements de la même formule à Bel Abbés y compris les infrastructures, entre autres, scolaires.

A Tilmouni, le wali inspectera le futur pôle urbain de 2.000 logements type LPL et les cent logements de fonction à Sidi Bel Abbes pour les enseignants de l’université et les travailleurs du centre anti cancer. Au chef lieu, Sassi s’est rendu dans deux chantiers de réalisation de logements promotionnels, l’un de 500 unités et l’autre de 250 sur la route menant vers Téssala. Signalons que plusieurs projets de réalisation d’infrastructures scolaires sont en cours de construction dont celui du pôle urbain de Tilmouni avec un collège et un lycée, puis un autre CEM et lycée à la cité AADL du Bosquet.

M. Bekkar