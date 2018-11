<span style='text-decoration: underline;'>Instabilité, départ de joueurs, déclarations à couteaux tirés</span>:<br><span style='color:red;'>Le wali intervient pour apaiser les tensions au MCO</span>

Le rideau est tombé sur la première phase du championnat de la Ligue une, au terme de la dernière rencontre entre le NAHD et le MCO. Les rouges et blanc d’El Hamri n’ont pas pu terminer cette étape, comme l’aurait souhaité Belatoui, sur une bonne note.

Les Hamraouas, suite à leur défaite face au NAHD, terminent à la 9e place au classement général, avec 18 points. Les responsables du club et le staff technique, après la fin de cette première manche, s’affairent à établir un bilan, pour déterminer les points positifs et négatifs. Le bilan aurait pu être meilleur, si ce n’est ce début difficile, qu’a vécu le club au départ, sous la houlette du coach, Badou Zaki, qui n’a pas apporté ce qu’on attendait de lui, avant que la direction ne décide de se séparer de lui et faire appel à Belatoui. Ce dernier semble être dépassé par certains événements inattendus, qui minent le club, dont la guerre de déclarations entre Baba et Hafid Belabbes, ainsi que le départ de certains joueurs cadres. Cet état de fait, a fait réagir le wali d’Oran, M. Cherifi Mouloud, qui a répondu à une question de certains journalistes, sur le conflit entre Baba et Hafid Belabbes, lors d’une visite d’inspection qu’il a effectuée lundi passé : « Les déclarations qui sortent du cadre du sportif entre deux éléments du Mouloudia d’Oran n’honorent pas le club. Depuis le début, j’ai demandé aux dirigeants et anciens joueurs de rester unis. Le président Belhadj et l’ancien joueur Hafid Belabbes doivent mettre fin à leurs déclarations et accusations, pour le bien du club et pour sa stabilité. Je lance aussi un appel aux medias, pour contribuer à l’apaisement des choses. On veut des résultats et un esprit sportif sur le terrain. Sinon, les choses négatives vont dévier le club de sa voie qui ne doit être que sportive. On respecte tout le monde sans exception, alors on espère que les parties en conflit, feront un pas pour tourner la page et se focaliser sur l’avenir du club ». Les supporters, quant à eux s’inquiètent et craignent que les choses n’empirent. Ce qui n’augurerait rien de bon pour l’équipe, à l’entame de la phase « retour ». Même le stage bloqué, prévu à partir de ce jeudi, risque d’être reporté, vu que le président du club Baba, n’a pas encore donné son aval, pour la préparation et la mise au point des détails du stage, et surtout, il est en train de libérer des joueurs. Sur ce point El Hamri risque une véritable saignée, avec la libération de plusieurs joueurs. Ainsi, après Ziri Hammar, Kodjo, Boudbouda, on parle du départ d’Aït Ouamar, Chibane, Bouchar et Mansouri. Des éléments essentiels au sein de l’équipe du MCO. Le plus étonnant, c’est que Baba n’a pas encore rencontré Belatoui, pour faire le point, alors que la reprise est prévue pour aujourd’hui.

B.Sadek