<span style='text-decoration: underline;'>Souvent en changeant d’itinéraire et les points prévus </span>:<br><span style='color:red;'>Le wali multiplie les sorties et découvre peu à peu Oran</span>

Le wali d’Oran, Mouloud Chérifi, accentue le rythme de ses sorties et multiplie ses déplacements pour s’enquérir de visu de la situation générale de la wilaya. Sans avertir, le nouveau wali programme des sorties qui souvent le mènent à changer d’itinéraire et les points prévus avec les éléments de son Cabinet.

Hakim Ghali

D’un abord sympathique et ne voulant pas bousculer les choses, ceux qui ont travaillé avec lui tout au long de son cursus dans les collectivités locales, nous informent qu’il peut piquer des colères que ne lui connaissent pas encore les locaux, surtout quand il constate des dysfonctionnements qui durent dans le temps. Le cas de l’opération «vieux bâtis» est édifiant car, il a montré sa désapprobation lors de son passage au siège de l’ex-consulat américain en pleine réhabilitation et il s’est étonné que le programme des 600 immeubles ne comprenne finalement que 280 et dure depuis, maintenant 10 longues années. Il n’a, même pas, voulu s’attarder sur le site tant cette situation lui a déplu. Selon des indiscrétions, Chérifi Mouloud connaît bien la situation de la wilaya d’Oran et son plan d’action est bien ficelé. En plus de la rentrée sociale et la préparation des élections locales, il compte bien relancer les projets en souffrance, en dépit de la restriction budgétaire et le gel d’un certain nombre d’entre eux. Il suffit, a-t-il d’ailleurs déclaré précédemment, d’être ingénieux et avoir le sens de l’initiative. Pour l’initiative, il n’a pas tardé à en prendre en ordonnant la mise en service du parking à étages de Mdina Jdida qui a fait couler beaucoup d’encre et a grevé le budget de wilaya. Il est vrai que la conception de cet équipement tant nécessaire à la ville, a été mal pensée et «l’entrave» de l’accès ont été pour beaucoup dans cet empêchement et personne n’a pu prendre la décision de délocaliser les marchands de l’informel qui occupent les voies qui lui servent d’accès et de sortie.

La veille de l’Aid el Adha, en tournée pédestre au centre-ville, au boulevard Front de Mer, notamment, il ne s’empêchera pas, d’ailleurs, à tancer certains responsables locaux, à propos de l’insalubrité ambiante et certains endroits et locaux livrés aux aléas du temps. Mouloud Chérifi découvre peu à peu Oran et avec l’ampleur de la passivité qui entrave le développement harmonieux de la wilaya d’Oran qui, abritera, de surcroît les prochains jeux méditerranéens de 2021.