<span style='text-decoration: underline;'>Dans le cadre du nouveau quota de 2000 logements</span>:<br><span style='color:red;'>Le wali ordonne la création d’une commission de wilaya pour l’habitat rural</span>

L’habitat rural est parmi les formules de logements qui a enregistré une certaine lenteur ces dernières années à Oran, ce qui a pénalisé la réalisation de ces logements à travers les localités écartées de la wilaya.

Mais depuis la dernière visite du Ministre de l’habitat et de la Ville M. Abdelwahid Temmar à Oran, les choses ont bougé avec un nouveau quota de 2000 habitats ruraux au profit de la capitale de l’ouest. Et comme les efforts ont été déployés pour relancer tous les projets des divers types de logements à Oran. L’habitat rural n’a pas été négligé. Dans ce cadre, le wali d’Oran, a ordonné la création d’une commission de wilaya qui sera chargée de trouver et de préparer les assiettes foncières à travers les daïras qui devront abriter les 2000 nouveaux logements de ce type pour Oran. Lors d’une réunion organisée au siège de la wilaya.

M. Mouloud Chérifi a écouté attentivement les explications de la directrice du logement sur l’habitat rural. Les préparatifs de distribution de 11500 logements sociaux à Oran durant le 3 et 4 trimestres de cette année, ont été présentés également au wali en présence de tous les services intervenant dans la distribution des logements. Concernant les projets de la formule location-vente (AADL), le wali a insisté sur l’importance de l’entame des travaux de 7000 logements qui représente le reste du quota de 32000 logements réservé pour la capitale de l’ouest. Notons, qu’au courant de cette année, Oran a eu de nouveaux programmes de logements. 7600 logements tous types confondus, ont été inscrits notamment 2000 logements AADL, 2000 logements LPA dans sa nouvelle formule, 1600 logements FNPOS, ce qui porte le quota reste à réaliser dans la capitale de l’ouest à 56.975 logements.

Dans le même cadre, au courant de cette année, il est prévu la distribution de 20500 logements dont 11500 LPL, 6000 AADL, 2500 LPA et 500 LPP. La distribution de ces quotas est devenue possible suite à l’existence de l’enveloppe financière indispensable pour travaux de VRD.