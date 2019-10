<span style='text-decoration: underline;'>Pour parer à l’anarchie dans le secteur du transport </span>:<br><span style='color:red;'>Le wali ordonne la création d’une commission mixte</span>

Le wali d’Oran, Abdelkader Jellaoui, a ordonné hier la création d’une commission mixte au niveau de la wilaya d’Oran pour parer aux défaillances du secteur du transport en marge de la 3ème session ordinaire de l’assemblée populaire de wilaya «APW ».

Cette commission sera présidée par le secrétaire général de la wilaya, le nouveau directeur du transport qui sera prochainement installé ainsi que les chefs de daïras, le travail de cette commission sera renforcé par le Wali au niveau central, pour permettre de réguler le secteur du transport ainsi que la mise en œuvre du plan de transport qui date de 2014.

Cette commission aura pour mission d’organiser les lignes du transport, de faire face au stationnement anarchique et les faux arrêts ainsi que d’organiser les agences routière. Si le transport n’était pas à l’ordre du jour lors de la session d’hier, il a pris une part des discutions, le wali d’Oran a appelé à mettre en œuvre le plan du transport, notamment, à l’approche des jeux méditerranéens 2021. Pour rappel, les citoyens à Oran sont confrontés quotidiennement à l’anarchie qui bat son plein dans le secteur du transport à cause des dépassements quotidiens, notamment, dans les bus privés, les oranais souffrent le martyr pour arriver à leurs domiciles ou leurs lieux de travail, comme l’itinéraire des bus dure une éternité, mais également l’absence de l’hygiène à l’intérieur des bus, les faux arrêts et le non respect du code de la route.

Notons que le dossier de la santé a pris la majorité du temps des discussions lors de la première journée de cette session qui abordera également les dossiers des ressources en eaux, l’enseignement supérieur et des œuvres universitaire ainsi que l’emploi et le tourisme. La commission de la santé, de l’hygiène et de la protection de l’environnement a présenté un exposé sur la situation des salles de soins et des polycliniques à travers la wilaya qui enregistre une grande différence en matière d’hygiène d’équipements et de sécurité. À signaler également la pression sur quelques salles de soins, notamment, dans les régions écartés de la wilaya. La commission a appelé au respect de la permanence et au renforcement des équipements de ces salles en ambulances, notamment, pour la région d’Arzew. La réalisation d’autres structures a été également préconisée pour les régions de Mers El Hadjadj, Bousfer et le nouveau pôle urbain Ahmed Zabana.

