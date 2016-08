<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span> :<br><span style='color:red;'>Le wali ouvre les travaux du premier congrès mondial sur le soufisme</span>

Sous le haut patronage du président de la République et sous le slogan «Mostaganem, un haut lieu du soufisme», hier dans la matinée, le wali a donné le coup d’envoi des travaux du premier congrès mondial sur le soufisme, à l’université en présence de chouyoukhs de zaouias, d’imams, de professeurs venus de plusieurs pays et autres, du P/APW, du SG de la wilaya, des autorités civiles et militaires du recteur et d’un représentant du ministère des Affaires religieuses et des wakfs.

Ce congrès organisé par l’union nationale des zaouias a pour thème central «Références Mohammadienne dans le traitement des questions et des défis de l’heure.

Prenant en premier la parole, le docteur Chaâllal, président de l’union nationale des zaouias, a dit que de ce congrès naîtra une instance mondiale unifiée tirant ses enseignements du soufisme avec comme référence Mohammadienne basée sur la tolérance et l’acceptation de l’autre, permettent de trouver des solutions aux différents problèmes de l’heure qui se posent aux pays musulmans et le rejet de l’extrémisme.

Quant à monsieur Bezzaz, inspecteur général, représentant le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, a dans son intervention, qualifié les zaouias comme des citadelles du savoir et de la connaissance et un rempart contre les visées extérieures.

Il a rappelé les insurrections menées contre le colonialisme français par les cheïkhs de zaouias depuis l’Emir Abdelkader jusqu’à Bouâmama.

L’intervenant a également glorifié le soufisme dont l’enseignement tend à purifier l’être humain et à le rendre utile à ses semblables.

Prenant la parole, le wali a rappelé que Mostaganem, qui compte beaucoup de zaouias, de walis Allah Salah, d’ulémas, est en effet la perle du monde arabe.

Il a souhaité aux conférenciers d’Algérie et des autres pays la bienvenue et plein de succès dans leurs travaux.

Ensuite, le wali a déclaré l’ouverture officielle des travaux dudit congrès.

Ainsi, trois jours, soit du 18 au 20 du mois courant, des conférences en rapport avec le thème seront animées par les professeurs.

Ceux-ci, visiteront également le mausolée de Sidi Lakhdar et les zaouias Bouzidia et Alawia.

Charef.N