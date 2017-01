<span style='text-decoration: underline;'>Tissemsilt</span>:<br><span style='color:red;'>Le wali procède à la pose de la première pierre d’un complexe de production agroalimentaire</span>

Avec comme objectif, l’amélioration et le développement des conditions de vie des citoyens de la wilaya, plusieurs projets d’envergure sont en cours de réalisation à travers l’ensemble des communes de la wilaya. Et ce, dans le cadre des programmes de développement local, initiés par les pouvoirs publics pour la promotion de cette région de l’Ouarsenis a indiqué récemment le wali.

Bientôt la wilaya de Tissemsilt sera reliée à l’autoroute Est-ouest à cours terme par le dédoublement des routes nationales N°14 et 19, ainsi que la livraison des projets de ligne ferroviaire, Tissemsilt/Boughezoul (139 km) et Tissemsilt/Tiaret-Relizane (185 km). L’impact de cette modernisation et l’amélioration des routes, a pour finalité le bien-être de la population de la région de l’Ouarsenis et du Sersou pour les conditions de transport et des échanges commerciaux plus importants dans la wilaya, ainsi que le désenclavement de la région Est-ouest et Nord-sud, d’une manière générale. D’importants efforts ont été consentis par l’Etat en ce sens, particulièrement son désenclavement. Il lui offrira aussi les moyens de communication avec le reste du pays. «Nous avons approuvé de nombreux projets d’investissements dans la wilaya en vue de la création de richesses et d’emplois».

M. Abdelkader Benmessaoud a déclaré, que grâce aux multiples investissements du secteur privé qui seront concrétisés, la wilaya sera «leader» dans l’agriculture de montagne. Il a ajouté, que la région a bénéficié d’importants projets. En effet, il a été enregistré plusieurs investissements dans divers lieux, comme le cas d’une usine de production de poteaux électriques, une unité de production de produits parapharmaceutiques et médicaments, ainsi qu’un hôtel thermal à Sidi Slimane, sans oublier le complexe d’industrie automobile, également projeté dans la wilaya à Sidi Mansour précisément dans la commune de Khémisti. On note aussi, celui d’un complexe agroalimentaire à Khémisti. Le wali s’est rendu dans la zone d’activité de Sidi Mansour, relevant de la commune de Khémisti, chef-lieu de daïra où il a procédé à la pose de la première pierre du complexe de production d’agroalimentaire composé de trois unités. Une fois achevé, il générera plus de 356 emplois. Dans un autre registre, la wilaya de Tissemsilt compte aussi un centre de regroupement des équipes nationales pour offrir un cadre agréable aux regroupements sportifs. Ce centre sera réalisé dans la commune de Boucaid, sous l’appellation: Centre d’entraînement et de préparation. Dans la commune de Sidi Slimane, il est prévu un centre d’hébergement et une station thermale, toujours dans le cadre de l’investissement privé. Par ailleurs, des titres de concessions ont été remis aux investisseurs, venus de divers horizons du pays, pour développer l’industrie, l’agriculture, le tourisme et le sport. Les autorités de la wilaya tablent sur l’investissement comme priorité, en ouvrant le champ aux promoteurs, désirant investir dans la région a-t-on souligné. M. Benmessaoud s’est déclaré satisfait de toute cette dynamique.

Mohamed Achraf