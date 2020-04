<span style='text-decoration: underline;'>Lors de son passage dans une émission sur la radio d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Le wali rassure la population et met en garde contre le non respect du confinement</span>

Le wali rassure la population et met en garde contre le non respect du confinement

Lors de son passage dans une émission sur la radio d’Oran : Le wali rassure la population et met en garde contre le non respect du confinement

Le wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui, a affirmé hier que tous les services concernés sont mobilisés à Oran pour lutter contre la pandémie du Coronavirus.

Lors de son passage dans une émission sur la radio d’Oran, il a rassuré la population sur la situation actuelle et les efforts entrepris pour faire face à cette pandémie à Oran, notamment les moyens mobilisés dans les établissements de santé. Mais tous ces efforts ne réussiront pas, selon le wali, si les citoyens ne respectent pas le confinement, qui est la seule arme efficace actuellement contre cette pandémie. Il a, dans ce cadre, appelé les citoyens à éviter de faire des déplacements inutiles et d’acheter auprès de l’épicerie de leur quartier, il a souligné dans ce cadre, l’abondance des produits de première nécessité avec 900 tonnes de fruits et légumes et 16000 quintaux de farine produite à travers les minoteries de la capitale de l’Ouest.

A cela s’ajoute, le lait en sachet dont la demande quotidienne est de 250.000. Le wali d’Oran était franc et n’a pas mâché ses mots, en dénonçant certains rassemblements observés à la forêt de Canastel et aux stades de proximité, ce qui peut faire échouer tous les efforts de l’Etat pour endiguer la pandémie.

L’Etat qui n’a ménagé aucun effort pour lutter contre cette pandémie à Oran, où 4 établissements de santé sont mobilisés et 120 spécialistes, 108 médecins généralistes, 160 paramédicaux sont présents pour la prise en charge des cas du coronavirus à Oran qui était de 103 cas, hier. La wilaya a enregistré également, 34 cas de guérison, notamment grâce à l’utilisation de la chloroquine qui est en train de démontrer son efficacité sur le terrain. Une décision saluée par le wali, Abdelkader Djellaoui.

Ce dernier a appelé les Oranais à respecter le confinement et de rester chez eux “le confinement n”est pas facile mais il faut patienter durant quelques jours”, dira t-il. Il a, dans ce cadre, salué le travail des associations et des bienfaiteurs qui coordonnent leurs efforts avec la cellule de wilaya gérée par le directeur de l’Action sociale qui organisent la distribution des dons aux familles démunies à travers la wilaya d’Oran.

Fethi Mohamed