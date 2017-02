<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Le wali reçoit l’ambassadeur de la Corée du sud</span>

Avant-hier, à dix heures, l’ambassadeur de la Corée du Sud à Alger, a été reçu par le wali de Mostaganem dans le cadre d’une visite tendant à prospecter le marché industriel en vue d’un éventuel partenariat des opérateurs Coréens avec leurs homologues Mostaganémois. Ainsi, le wali a bien défini à son hôte, accompagné de son premier secrétaire, les potentialités qu’offre la wilaya en matière d’investissement dans le secteur industriel, notamment l’agro-alimentaire et l’industrie automobile. L’ambassadeur a parlé aussi des excellentes relations qui existent de très longue date entre l’Algérie et son pays et qui continuent à se développer. Il a encore fait savoir que l’Algérie connaît un bon développement et une stabilité grâce à l’activité du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Aussi, des contacts avec des opérateurs économiques ont été amorcés.

Charef.N