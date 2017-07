<span style='text-decoration: underline;'>TISSEMSILT</span>:<br><span style='color:red;'>Le Wali relance les chantiers à l’arrêt</span>

Afin de booster les chantiers entamés, le wali de Tissemsilt, a effectué une visite d’inspection au niveau des projets souffrant de retard, dans la commune de Tissemsilt, chef-lieu de wilaya et à Laâyoune.



Le Wali a débuté dimanche dernier son inspection de ces chantiers, lancés à travers la commune de Tissemsilt. Cette visite de travail et d’inspection lui a permis, d’aller au contact du terrain, pour s’enquérir de visu sur la situation qui prévaut au niveau de chacune de ces institutions de base, n’en était pas moins l’occasion propice qui lui a permis de s’entretenir avec les responsables concernés.

Le premier point abordé, c’est le projet de réalisation de l’unité républicaine de sécurité au chef-lieu de wilaya, (le projet à l’arrêt), inscrit depuis 2006. Le wali a insisté, pour que les travaux soient repris dans les plus brefs délais, par une entreprise performante, le projet de réalisation d’une poste RP, a également été inspecté par le premier chef de l’exécutif dont les travaux ont été lancés le 02/01/2017. Mais, depuis le 1er juin dernier, le projet est à l’arrêt. Le wali a ordonné aux responsables concernés, de relancer les travaux dans les plus brefs délais, le projet de réalisation et d’équipement d’un centre d’information et d’orientation touristique à Tissemsilt, inscrit en 2010, pour un montant de 23 000 000 DA, après réévaluation pour un délai de 15 mois, dont les travaux ont été lancés le 10 mai 2017, (taux d’avancement de 35%, dont rendez-vous a été donné pour le mois de décembre 2017). La même instruction a été donnée aussi, pour lancer au plus vite les travaux d’aménagements extérieurs, concernant les logements 40 et 20, du secteur de l’enseignement supérieur. Donc, le wali a constaté, un retard de la livraison des projets inscrits depuis 2006 et 2010 et n’ont pas encore été livrés. Le wali, Abdelkader Benmessaoud, a inspecté aussi, le projet inscrit dans le cadre de la nouvelle carte nationale, des pénitenciers, initiée par le ministère de la Justice.

Il s’agit du centre pénitentiaire de Laâyoune, situé sur la route de Selmana. Les travaux de cette maison d’arrêt, d’une capacité de trois cents détenus avec une architecture des plus modernes et répondant aux normes internationales de détention, ont été lancés en 2012. Le marché a été pris par l’entreprise chinoise (Amine Chine). Cependant, jusqu’au jour d’aujourd’hui, les travaux sont toujours à l’arrêt, au taux d’avancement de 33%. Le wali a ordonné à l’entreprise chinoise, de relancer les travaux dans les dix jours qui suivent, afin de les mener à bon terme. Le souhait du wali est que les projets puissent être livrés dans les plus brefs délais. Le wali saisira l’occasion, de faire l’évaluation de tous les projets, en ne manquant pas de rappeler aux entreprises, chargées de la réalisation de ces derniers, de respecter les délais pour leur construction, afin d’éviter des situations qui risquent de les mettre en souffrance. Et c’est la bonne guerre pour un développement intègre et durable. En marge de cette visite de travail et d’inspection, le wali de Tissemsilt, a animé un point de presse dans lequel diverses questions, ayant trait au développement local, ont été abordées, ayant une relation directe avec la population. La promotion de la communication, le logement, l’adduction d’eau potable, l’énergie «électrique et le gaz», l’agriculture, le tourisme, la santé, l’éducation, l’enseignement supérieur, la formation professionnelle, les travaux publics, l’amélioration urbaine et l’investissement, ont été les principaux dossiers abordés par les journalistes et correspondants de presse présents. «La wilaya n’a rien à cacher». C’est par les journalistes, à travers eux, que tous les citoyens de la région qui ont le droit de savoir et celui de regard, sur tout ce qui touche à leur wilaya, à ses préoccupations, ses problèmes et ses acquis, à son développement et à son quotidien, seront informés» dira le wali. Le chef de l’exécutif a insisté sur la réalisation de «tout le projet et non pas partiellement» et «sa livraison dans les délais impartis». «Nous avons des engagements à tenir envers les citoyens» a-t-il rappelé. Le chef de l’exécutif a réitéré la nécessité, d’accélérer la cadence des travaux de réalisation.

Mohamed Achraf