<span style='text-decoration: underline;'>MOSTAGANEM</span> :<br><span style='color:red;'>Le wali rencontre la société civile</span>

La grande salle du Cabinet du wali a abrité hier dans la matinée, une cérémonie d’échanges de voeux entre le chef de l’exécutif de la wilaya, les autorités civiles, militaires et judiciaires, ainsi que le P/APW, des débutés, sénateurs et les représentants du secteur des Affaires religieuses, les élus, la société civile et des membres de la famille révolutionnaires.

Prenant en premier lieu la pa role, le président du Conseil islamique de la wilaya a exhorté les responsables et les élus à oeuvrer pour accorder toute l’aide nécessaire que recommande leurs missions, au wali qui redonne à la wilaya son image d’antan, notamment à la ville de Mostaganem, son vieux cachet, et son ancienne appellation «Mesk-Elghanaim». L’intervenant n’a pas manqué à rappeler les grands efforts menés par l’armée nationale populaire aux frontières pour assurer la paix, la sécurité, la stabilité et les forces de sécurité (police et Darak El watani», activant pour un même objectif.

L’orateur a prié Dieu pour accorder son aide à ces forces qui veillent jour et nuit à notre sécurité et à guérir le président de la République Abdelaziz Bouteflika. A son tour, le wali a souhaité à l’assistance ses meilleurs voeux de bonheur à l’occasion de l’Aïd el Adha et a exprimé qu’il fera tout son possible à développer la wilaya, à concrétiser les voeux du président du Conseil islamique de wilaya et à accorder aux couches sociales déshéritées toute son attention et de leur apporter aide morale et matérielle.

Aussi, à cette occasion, l’association des grands blessés de la guerre de libération nationale a offert comme cadeaux un burnous et un exemplaire du Saint Coran.

Charef.N