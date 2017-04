<span style='text-decoration: underline;'>Développement du secteur du tourisme à Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Le wali rencontre les gérants des agences de voyages</span>

Dans le cadre de dynamiser les agences de voyages et leur insuffler un souffle nouveau, capable de les bousculer pour sortir de leur travail quotidien qui consiste uniquement à la vente de billets de voyage et organiser des Omra, le wali a de sa propre initiative présidé hier une réunion regroupant les représentants de vingt et une agences, des directeurs de l’exécutif concernés, de certaines associations et d’une dizaine d’étudiants préparant le master en communication touristique.

Le P/APW, le secrétaire général de la wilaya, le chef de daïra et le maire de Mostaganem, ont assisté à ladite rencontre. Dans son intervention, le wali a développé sa vision rationnelle et objective quant au développement du tourisme dans la wilaya de Mostaganem et du rôle que doivent jouer les agences de voyages qu’il considère comme un facteur d’une importance vitale pour une réussite totale.

Aussi, pour y parvenir, le wali a préconisé aux gérants d’agences de voyages de bouleverser leu travail routinier et remplir convenablement leur mission consistant à faire venir des touristes étrangers et nationaux, organiser des voyages touristiques. A cet effet, la wilaya va lancer un spot publicitaire de la région de Mostaganem prochainement, de même que des carnets touristiques où seront mentionnées toutes informations nécessaires liées aux repères historiques, lieux culturels et cultuels, enfin tout ce qui a trait au tourisme. La wilaya de Mostaganem compte cent vingt quatre kilomètres de côte avec une cinquantaine de plages avec du sable fin et doré et en face la forêt. Un panorama paradisiaque.

Le wali a dit aux représentants des agences qu’il apporterait toute l’aide voulue aux bonnes initiatives et à leur bon développement. Et à la demande du wali, les gérants desdites agences d’exprimer leurs idées, problèmes et rencontres.

Ainsi, certains ont préconisé d’organiser un Salon international du tourisme à Mostaganem. Le représentant de la compagnie maritime espagnole «Baléaria», a suggéré avec force la préparation d’une fiche comportant toutes les informations liées au tourisme à Mostaganem, pour être inscrites dans le book servi aux passagers des différentes lignes maritimes, assurées par ladite compagnie dans le monde. Le wali a accepté les suggestions qui seront concrétisées. Le directeur de l’ONAT (Office national du tourisme) à Mostaganem, a été instruit par le wali de préparer le bilan d’activités, l’état du personnel dans une quinzaine de jours et de les lui envoyer. Aussi, ce directeur doit être au diapason de sa mission, selon le wali. Une cellule de réflexion sera constituée selon le wali, présidée par le directeur de wilaya du tourisme et comprenant une dizaine de membres représentant des agences de voyages, et d’associations, ainsi que des étudiants, sera chargée de réunir les idées tendant à développer le tourisme, de les soumettre au wali dans un rapport objectif et rationnel, pour être concrétisées. La formation de la ressource humaine, notamment des guides touristiques, sera effectuée. Quant auxdits étudiants (es), le wali les a présentés aux gérants des agences de voyages tout en recommandant de multiplier les contacts pour un renforcement de leurs connaissances. Et ce, pour que ces futurs guides touristiques pourront effectuer leurs missions, une fois leurs études terminées. Aussi, une guide touristique, la seule dans la wilaya, ayant fait part de sa situation, a été très réjouie après que le wali lui ait annoncé qu’il signera cet après-midi (hier), son agrément de «guide touristique». Les gérants des agences de voyages et les représentants des Offices du tourisme de Mostaganem et de Sirat qui se sont réunis pour la première fois avec un wali, ont laissé entendre qu’ils se déploieront selon sa vision.

A rappeler que le wali a dès son premier mois après son installation le premier septembre 2015, établi sa feuille de route de manière objective et selon une politique innovante et novatrice tendant à développer tous les secteurs. Déjà, beaucoup de choses ont été concrétisées. Entre autre, après vingt ans d’arrêt, le train assure la ligne Mostaganem-Mohammadia. Une ligne maritime Valence (Espagne, Mostaganem est ouverte. Deux autres lignes maritimes reliant Mostaganem-Barcelone et Marseille, seront ouvertes cet été. En 2018, ces lignes participeront au développement du tourisme dans la wilaya.

