LE WALI REND HONNEUR AUX PERSONNES ÂGÉES 15 pensionnaires du centre de St Hubert beneficient d’une omra

Hier matin, 15 pensionnaires du centre de personnes âgées de St Hubert, ont été à l’honneur au niveau de la mosquée Ibnou Badis.

En effet, selon le président du Conseil «Souboul El Khayeret» Cheikh Bachir Bahri, «un donateur a pris en charge ce premier groupe de 15 personnes afin de les envoyer aux Lieux Saints pour la Omra. Bientôt il y aura encore d’autres groupes de personnes démunies et les pensionnaires des centres pour personnes âgées qui sont démunies de tendresse et surtout de chaleur familiale». Pour sa part, le wali d’Oran a tenu à remercier ces donateurs, tout en mettant l’accent sur plusieurs actions qui ont été entreprises par des donateurs, comme la construction des écoles, l’extension des pavillons au niveau des hôpitaux comme celui de l’oncologie pédiatrique qui a été réalisé par un donateur etc.

A.Yasmine