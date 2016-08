<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem | Préparation des rentrées, scolaire et universitaire</span> :<br><span style='color:red;'>Le wali réunit les maires et les responsables des secteurs concernés</span>

Le wali a réuni le recteur de l’université, le directeur de wilaya des cités universitaires, la directrice de l’éducation, les maires, le secrétaire général de la wilaya, le P/APW, les chefs de daïras et le directeur de la protection civile et de l’administration générale, ainsi que la directrice de l’action sociale.

L’ordre du jour: préparation des rentrées scolaires et universitaire, prévues le quatre du mois courant. La prime de trois mille dinars pour chacun des soixante dix mille élèves, sera remise la première semaine de l’année scolaire. Les livres ont été distribués aux établissements. Un autre quota de livres sera réceptionné jeudi.

La directrice a évoqué le manque de cuisiniers pour les cantines scolaires et des agents de sécurité pour les écoles. A ce manque, les maires répondent qu’ils ne peuvent pas recruter des agents, alors qu’ils disposent de l’argent. Une décision administrative ne permet pas de tel recrutement. Quant aux cuisiniers, il n’y a pas de main-d’œuvre qualifiée. A cet effet, le wali a instruit le directeur de l’administration locale de prendre attache avec le contrôleur financier pour régulariser ladite situation. Aussi, le wali ordonne aux maires de bien faire procéder à l’entretien des écoles. L’eau potable, le chauffage, l’étanchéité, les toilettes, les fenêtres, doivent être dans un bon état, insistera le wali, sans l’hygiène et l’environnement selon la directrice, cette année scolaire 2016/2017, il y aura dans le préparatoire 8.382 élèves, dans le primaire 96.783, dans le moyen 58.424 et dans le secondaire 22.435 élèves.

Il y a 435 écoles plus de nouvelles, 109 collèges plus trois nouveaux et 49 lycées dans la wilaya. La directrice a annoncé la réception à la rentrée de soixante dix projets dont trois CEM et deux groupes scolaires. Cependant, certains maires ont dit qu’il y a encore cette année des classes chargées. Dès le premier jour de la rentrée, l’élève doit s’intéresser à l’environnement, à la plantation de l’arbre.

Et des cours à cet effet. Le wali a demandé à la directrice de choisir une école dans une zone déshéritée pour abriter la cérémonie officielle de l’ouverture de l’année scolaire 2016-2017. Quant à l’université, le recteur a annoncé que plus de six mille nouveaux bacheliers se sont inscrits et qu’il reste quelques 220 pour s’inscrire. Ainsi, il y aura 31.000 étudiants dans les départements et aux nouvelles écoles nationales supérieures d’agronomie, et de professeurs pour l’éducation.

Le recteur dira que la nouvelle bibliothèque sera réceptionnée cette année. Des projets de réhabilitation ont été gelés alors que bien que certains ont connu un début d’exécution. Le directeur de wilaya des œuvres universitaires dira que toutes les dispositions ont été prises. Le wali a instruit le recteur et le directeur des œuvres universitaires de préparer, avec minutie un dossier qui doit comporter des projets avec leurs importances, et nécessité, besoins pour être présenté au ministre de l’Enseignement supérieur lors de sa prochaine visite à Mostaganem qui sans nul doute acceptera.

La directrice de wilaya de l’action sociale annoncera accordera près de neuf millions de dinars, huit millions de dinars, huit millions de cartables et huit mille tabliers au secteur de l’éducation.

Charef.N