<span style='text-decoration: underline;'>PORTES OUVERTES SUR LA COMMUNE D’ORAN</span>:<br><span style='color:red;'>Le wali visite l’exposition</span>

Les «Journées portes ouvertes sur la commune d’Oran», ont démarré mercredi au siège du Cabinet du maire, où sont présents tous les services techniques et administratifs, de cette grande collectivité locale dont la principale mission, est d’être au service de la population des 18 délégations communales, (arrondissements décentralisés), dont six viennent d’être récemment créées.

Cet évènement a été inauguré jeudi après-midi par le wali d’Oran M. Mouloud Chérifi, en présence des membres de l’APC, des autorités locales et des représentants des 8 000 agents et cadres communaux, ainsi que de nombreux invités, parmi la société civile. L’occasion a été donnée, pour installer une APC, formée de jeunes écoliers dont le petit maire a dirigé les débats; pour valider deux délibérations. En visitant les différents stands, le wali a montré un intérêt particulier aux activités de la direction de la Culture et notamment la vocation du Conservatoire Ahmed Wahbi qui assure la formation de 300 jeunes, dans la pratique instrumentale, (piano et violon). Le directeur de ce service M. Mustapha Merine, a donné des explications sur le projet d’une annexe envisagée à Akid Lotfi et dont les travaux de réalisation tardent à être lancés. Le wali a eu également à honorer l’ancien DEC M. Henni Mérouane et d’autres communaux.

Durant cette visite, la délégation a eu à s’informer dans les différents stands, érigés au sein du vaste hall, des vacations des divisions techniques, notamment la DHA, chargée de la collecte des ordures ménagères, la DPE, division de la protection de l’environnement dont les agents s’occupent de l’entretien et de la réalisation d’espaces verts, la DMMG, structure des magasins généraux, qui fournit les habits et les équipements des écoles et services communaux, tout en assurant le pavoisement des avenues et esplanades durant les manifestations culturelles et les journées commémoratives.

La DUP, chargée de l’urbanisme, la DTNM dont les agents se consacrent aux travaux neufs et à la maintenance, la DVC dont la principale activité est dirigée dans le secteur de la voirie et de la circulation ainsi que l’éclairage public, sont également représentés dans cette exposition. La régie autonome des Pompes Funèbres participe aussi à l’évènement, pour informer le citoyen des activités engagées, pour l’entretien des cimetières et les efforts d’équipements et de numérisation, des sites abritant les sépultures dans le cimetière d’Aïn Beida. En plus des centres culturels et bibliothèques ouverts, dans les différents quartiers, l’APC assure l’accueil des jeunes enfants dans les différentes garderies.

Ces bambins, présents à ces «journées portes ouvertes sur la commune», ont créé une ambiance particulière en chantant devant les invités. Le service de l’Etat-civil central et les efforts de numérisation des documents dans les secteurs urbains, sont largement expliqués aux visiteurs. A noter, que la ville d’Oran est classée ville pilote par le ministère de l’Intérieur et des collectivités locales, dans le domaine du service public.

Abdallah.B