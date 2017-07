<span style='text-decoration: underline;'>﻿﻿MCO </span>:<br><span style='color:red;'>Le WAT et le MCS en amical pour El Hamri ce week-end</span>

Les Hamraouas, sous la houlette de l’entraineur tunisien, Moez Bouakkez, poursuivent leur préparation à Zabana, dans une bonne ambiance.

En effet, après la reprise, en présence des deux derniers venus, Ouchen et Sabri, les coéquipiers de Boudoumi ont effectué hier du biquotidien, et poursuivront aujourd’hui leur travail, avec le même rythme. Pour jeudi, le coach n’a programmé qu’une seule séance, le matin, vu que sa troupe devra disputer une joute amicale l’après-midi face au WAT. Le Mouloudia d’Oran va donc croiser le fer en amical avec le Wided de Tlemcen, sur la pelouse de Zabana. Le match prévu à 17h30, est une bonne opportunité, pour le coach tunisien, qui aura l’occasion de faire le point sur son effectif, et surtout pour évaluer la forme de chacun de ses éléments, notamment les nouvelles recrues. Il et à noter, qu’un autre match amical est programmé, le vendredi à Zabana. Et cette fois-ci, ce sera face au MCS. Bouakkez devra présenter deux équipes, l’une affrontera le WAT et l’autre le MCS. Côté effectif, les responsables du club n’ont pas encore pu boucler leur opération recrutement.

Pour le moment, l’équipe Hamraoui s’est renforcée, par six nouveaux éléments, en l’occurrence, Mekkaoui, Tiaiba, Lamali, Lakhdari, Ouchene et Gharbi. Une course contre la montre est engagée, pour le renforcement des rangs de l’effectif, par d’autres joueurs chevronnés, notamment au niveau du compartiment attaque. On parle de contacts avec Berchiche et de Bellaili, mais rien de concret à l’horizon. En tout cas, il est possible que Baba engage deux autres nouveaux joueurs, pour enfin clore son opération recrutement. Mais chez les supporters, on commence à grincer les dents, et on est pas du tout satisfaits du recrutement. Le responsable technique, quant à lui, attend les autres nouveaux, pour voir clair. Et c’est à partir de là, qu’il pourra avoir une esquisse, de ce que va être l’équipe type, qui devra entamer la nouvelle saison. Mais par contre, d’autres parties restent optimistes, et estiment que le MCO recèle un riche effectif, dont de bons espoirs. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les supporters attendent impatiemment, le premier test amical face au WAT, pour découvrir la nouvelle équipe d’El Hamri, et surtout voir de près et à l’œuvre les nouveaux venus. Il faut le dire, Baba a sagement renoncé à écarter certains joueurs, en les gardant dans l’intérêt de l’équipe. S’agissant du stage d’intersaison, prévu initialement à Gammarth, il aura finalement lieu à l’hôtel El Mouradi, du 6 au 17 Aout. Selon des échos, la Troupe d’El Hamri sera mise dans de bonnes conditions, et bénéficiera de beaucoup de commodités et de bons moyens, pour effectuer un bon stage.

B. Sadek