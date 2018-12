<span style='text-decoration: underline;'>ADE </span>:<br><span style='color:red;'>L’eau de retour à Bouira, Médéa et M’Sila</span>

Impactés par l’incident survenu le 27 novembre dernier au niveau de la conduite de refoulement (DN 1600) à partir de la Station de pompage (SP4) de Djebahia (Bouira), l’Algérienne des Eaux informe les citoyens des wilayas Bouira, Médéa et M’Silan, que l’alimentation en eau potable a été reprise, progressivement depuis samedi soir.

Nonobstant les difficultés techniques rencontrées sur la terrain, les équipes de l’Algérienne des Eaux (ADE), -Unité de Bouira, de l’Agence Nationale des Barrages et des Transferts (ANBT, maître d’ouvrage), et de KOUGC (Entreprise de réalisation), fortement mobilisées depuis le 27 novembre dernier, la remise en service a été réalisée dans les meilleurs délais possibles, à l’effet de réalimenter les 45 communes impactées par cet incident, précise un communiqué de l’ADE. Un exemple de synergie entre Parties Prenantes au Service du citoyen avec la forte implication des autorités locales. A signaler, que l’ADE gère un système hydraulique complexe, plus de 55 957 km de réseau dont 18 229 km d’adductions, pour transporter l’eau. A travers ce système, l’eau arrive, respectivement à Bouira, en traversant 76 km, à M’Sila, après 142.5 km et aux robinets des citoyens de Médéa après avoir traversé une distance de 189 km.

Il est à mentionner, que les transferts, sont un pilier stratégique de la politique mise en place par le secteur des Ressources en Eau pour pallier aux disparités géographiques et permettre un accès équitable entre les territoires en matière d’accès à l’eau potable. Ainsi, le Koudiet-Acerdoune/Hauts Plateaux, permet d’acheminer 178 millions de m3 par an pour couvrir les besoins de plus de un (1) million d’habitants de Bouira, de Tizi-Ouzou, de M’Sila et de Médéa.

Nous tenons à nous excuser auprès de nos citoyens pour ce désagrément qui ne dépendait pas de notre volonté et les remercier pour leurs compréhensions.

Alger: Noreddine Oumessaoud