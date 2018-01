L’échec annoncé du tri sélectif des déchets

L’opération de tri-sélectif, lancée en projet pilote au quartier Akid Lotfi à Oran, a été compromis par la multiplication des vols des bacs en plastique servant à la collecte des déchets, triés selon leur nature. Plus d’une cinquantaine de ces bacs ont en effet disparu, destinés sans doute aux ateliers clandestins, de transformation du plastique. Ainsi, plus de deux ans après le lancement du projet, le tri sélectif espéré à travers la cité pilote, est en train de s’essouffler et les déchets non triés, sont de plus en plus ramassés en vrac par les camions de l’Entreprise Oran-propreté. Selon Mme Chellal Dalila, directrice de l’Epic de gestion du Centre d’enfouissement technique (CET), les bacs volés dans cette cité, constituent un «geste d’incivisme qui est venu pénaliser, l’effort considérable fourni par les autorités locales».

La responsable a évoqué «l’absence du gardiennage» dans la cité AADL Pépinière, mais continue toutefois à croire, «que ce projet réussira dans la capitale de l’ouest», si toutefois précise-t-elle, deux conditions sont réunies au niveau de la Cité concernée: le gardiennage et la conciergerie. Et pour «prouver» la pertinence de ses arguments, la responsable aurait indiqué, que «le tri sélectif connaît un succès au niveau des 23 cités militaires d’Oran où des bacs de tri-sélectif ont été déposés». Ce qui, en d’autres termes, signifie, que les Algériens seraient inaptes et incapables d’assumer leur responsabilité civique et citoyenne, en matière d’Hygiène et d’environnement.

Un constat mille et une fois dénoncé, il est vrai, face aux multiples dérives observées ici et là, dans l’entretien et la préservation du cadre de vie collectif, à travers des quartiers et les grandes cités d’habitat périphérique. Le fameux sac d’ordures «balancé» par le balcon d’un cinquième étage, les ordures ménagères qui s’amoncellent au pied des immeubles, les déchets et détritus à tous les coins de rues, les décharges sauvages, et bien d’autres images insupportables, ne cessent encore de ternir le paysage urbain. Mais en même temps, il serait également judicieux, de s’interroger sur le rôle des pouvoirs publics, des élus, du mouvement associatif, en matière d’éducation citoyenne, de sensibilisation et de mobilisation des habitants, en matière de préservation de l’environnement. Et dans ce domaine, comme dans bien d’autres, on ne peut que déplorer l’échec cuisant, forgé par des décennies de laxisme et de renoncement.

Le recul des valeurs, voire de la morale élémentaire, le non respect des règles de la vie en commun, sont surtout nourris on le sait, par l’ignorance, le manque de culture, et l’enfermement collectif, imposé par la pensée unique et le régime des années de plomb. L’exode rural et les grands mouvements de population vers la capitale de l’Ouest algérien, a accentué la prolifération des douars de misère, ceinturant la ville. Des douars, devenus des agglomérations urbaines, devant être intégrées et greffées dans le tissu urbain «ruralisé», qui peu a peu a perdu ici et là, son caractère citadin. Faut-il alors, comme semble le suggérer la Directrice du CET, mettre un policier ou un militaire derrière chaque ménage algérien pour l’obliger à trier ses déchets ? En réalité, il faut avant tout rompre avec ces réductions trompeuses, sur une réalité souvent tronquée par l’éloge des tâtonnements et l’apologie de la médiocrité dans la gestion et la prise en charge des affaires publiques.

Par S.Benali