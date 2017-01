Sinueux, le parcours d’un ministre de l’Education. Du reste, en Algérie comme presque partout ailleurs, gérer et surtout assurer la quiétude d’un secteur pilier de tout développement sociétal d’un gouvernement, exige immuablement d’équilibrer la sempiternelle équation entre le droit constitutionnel des élèves et les revendications en boucle des syndicats. Entre le spectre des grèves qui hante tout pensionnaire de l’éducation et l’aspiration des enfants scolarisés et de leurs parents, le niveau général tel que perçu par les familles elles-mêmes, baisse, inexorablement d’un cycle à l’autre. Une redoutable pression sur les épaules de l’administration compétente qui ne le reconnaîtra jamais, en plus de paniquer les parents qui se reportent sur les cours privés…. Dès le primaire. Ce phénomène épouse aujourd’hui une telle ampleur, particulièrement dans les matières scientifiques, que l’on se demande si les couches démunies réussiront à offrir à leur progéniture un enseignement crédible, seule clé pour accéder aux paliers supérieurs du collège et du secondaire. Et une fois arpentés ces deux étages, la majorité des parents reconnaissent que la réussite diffère selon l’amplitude des cours particuliers assurés à grands frais.

En somme, selon les évaluations domestiques et autres témoignages de parents anxieux, du pré scolaire au lycée, l’école ne cesse d’interpeller les esprits sur la régression du produit dispensé sur les bancs du savoir. Sauf pour les nantis des cours du soir qui font salles pleines. Le problème reste récurrent. De réformette en réformette, de décisions aux contre décisions, se dégage la désagréable impression que c’est toujours la faute aux prédécesseurs. C’est le mal être d’un secteur pour lequel, pourtant, l’Etat consent des efforts gigantesques entre nouvelles et ultra modernes infrastructures spécifiques, une carte de projets de proximité, des recrutements à profusion qu’aucun autre pays ne se permettra dans le contexte international en cours, des plateformes de communications permanentes entre l’autorité centrale, les professionnels du secteur, les syndicats et les associations de parents d’élèves.

Des assises sur l’Education ont bien abouti sur des recommandations pertinentes, mais on ne saura peut-être jamais si, sur le terrain, leur portée rompt avec l’intolérable. Pour l’heure en tous cas, dans son cycle sensible du primaire et du moyen, l’enseignement demeure englué dans une formation génératrice d’élèves de niveau très moyen, voire faible, qui paient un tribut fort à l’avenir. Du moins pour ceux, les démunis, qui ne disposent pas de moyens pour consolider leur apprentissage dans les enceintes du privé. On ne choquera personne en parlant donc de «faibles résultats». Telle est la réalité du vécu: en maths et en sciences par exemple, nos écoliers ne fréquentant pas les cours de soutien, affichent un net retard comparativement aux systèmes scolaires étrangers. Et quand il s’agit d’orthographe, nos jeunes potaches, quand ils ne sont pas suivis hors de l’école, traînent un boulet moralement et psychologiquement handicapant.

Car, si apprendre relève d’un engagement individuel, personne n’apprend seul. A l’école, «les pairs sont plus concurrents que solidaires», expliquent les experts en la matière. Et par conséquent, il appartient aux instituteurs et professeurs d’assurer l’enseignement qualitatif exigé par la génération «culture» actuelle. Si bien entendu, il s’inscrit lui-même dans un profil de formateur aguerri. Ce qui, dans notre jardin, n’est pas toujours vrai. Cette situation participe du droit de l’enfant à une école crédible et, encore une fois, émancipatrice. Un acquis trop souvent bafoué par un florilège de syndicats qui vous épie et maintient continuellement son épée de Damoclès hors de son fourreau. La première semaine de 2017, un ancien recteur français d’académie dénonçait «une dégradation du niveau moyen de connaissance et de compétence des élèves au sein des systèmes scolaires». Il parlait de la France évidemment, laquelle forte de ses expériences dans le monde de l’Education, s’est classée fin 2016, 130ème sur 132 pays de l’OCDE concernés par une enquête PISA sur le niveau de l’enseignement. Incroyable mais vrai. Ce professeur agrégé de droit public, traite l’éducation nationale de la cinquième puissance mondiale de «Mammouth extrêmement malade». Il nous ramène à notre propre réalité lorsqu’il écrit notamment «qu’il faudrait toujours faire prévaloir l’intérêt de l’élève». Ce qui en Algérie, relève du constitutionnel, sauf au regard des syndicats qui abattent leur job en défendant d’abord leurs propres intérêts. Mue par de très vieux réflexes et certainement aussi par des intentions politiques, la corporation syndicale de l’éducation fait fréquemment abstraction des principes fondamentaux du service public à savoir, la continuité de celui-ci, le respect cardinal du droit de l’enfant à l’éducation et la dépolitisation des métiers de l’enseignement.

Mme Nouria Benghebrit qui reprend, ce jeudi 12 janvier à partir de Mostaganem, son bâton de pèlerin à travers les wilayas du pays, ses collaborateurs et le corps enseignant devraient faire de l’ouvrage de Bernard Toulemonde, leur livre de chevet. Ils y puiseraient quelques inspirations telles qu’encourager les équipes éducatives à la base pour mieux assurer leur noble mission, ceci pour répondre aux mieux aux besoins de l’élève. L’appauvrissement du niveau général pour les cuvées du primaire et du moyen manque de solutions. Et ce n’est pas un hasard si bien des destins s’échouent précocement à cause de ce passage.

Par Fayçal Haffaf