L’école : un enjeu politique

Nous sommes aux portes de la rentrée scolaire. Une rentrée qui, manifestement, s’est politisée de manière excessive face aux innombrables pressions exercées par les mouvements et partis islamistes. Loin de tout débat pédagogique de fond, ces derniers veulent, encore une fois, faire de l’école leur cheval de bataille politique, pour pouvoir en tirer les dividendes lors des importantes échéances électorales de l’année prochaine.

Et pour y arriver, ils ont déjà choisi leur cible qui n’est autre que la ministre de l’Education, nationale, accusée de tous les maux et de toutes les dérives. Benghebrit qui, depuis son installation à la tête de ce ministère, a dû faire face à des campagnes infondées, haineuses, et d’une rare violence, menées par ces usurpateurs d’opinion, qui sont prêts à tout pour arriver à leur but. Depuis le début, ils n’ont cessé, à chaque occasion, de s’attaquer d’abord à elle, personnellement, faisant des incursions, à la limite du tolérable, dans sa vie privée, avant de l’accuser, comme c’est le cas aujourd’hui de vouloir occidentaliser l’école algérienne.

Mais au delà de la personne de la ministre, ce qui reste troublant dans les attaques islamistes, c’est leur acharnement à considérer l’école algérienne comme leur chasse gardée, et de s’octroyer ainsi la totale légitimité pour y faire main basse.

Ce lynchage bien orchestré contre la ministre. Cette répugnante hypocrisie de se prévaloir comme les défenseurs de la religion islamique, dont ils veulent en être les seuls dépositaires, cachent mal en réalité, une volonté malsaine de garder l’école algérienne dans son obscurantisme en lui refusant de s’ouvrir sur les autres cultures et les autres civilisations. Cette école qui a été otage des extrémistes pendant de longues décennies a enfanté plusieurs marginaux et extrémistes religieux, qui ont mis à feu et à sang leur propre pays, au nom d’une idéologie qui n’a rien à voir avec la vraie identité du peuple algérien.

Car, encore une fois, et au-delà de la personne de Mme Benghebrit, il s’agit là de sauver toute l’école algérienne. Une école ouverte sur le monde et qui surtout rempli sa première vocation: former une génération capable de relever les grands défis du savoir dont manque affreusement, aujourd’hui, l’Algérie.

Par Abdelmadjid Blidi