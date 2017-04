<span style='text-decoration: underline;'>Avec des réserves de change toujours supérieures à 100 milliards de dollars</span>:<br><span style='color:red;'>L’économie algérienne a réalisé une croissance de 4%</span>

Le principal facteur de stabilité de la situation financière et économique du pays est à chercher dans les réserves de changes dont le montant est resté au dessus de 100 milliards de dollars, a révélé le gouverneur de la Banque d’Algérie.

La situation économique du pays est restée assez stable en 2016, avec en prime une croissance de l’ordre de 4%, note le gouverneur de la Banque d’Algérie. Comparé à 2005 où l’économie a réalisé une progression 3,8% du PIB, le chiffe de 2016 vient conforter l’approche du gouvernement dans la gestion de la crise financière. Ainsi, malgré une substantielle baisse des recettes, l’économie continue de produire de la croissance. Un constat qui dément les prévisions catastrophistes des «experts», notamment ceux de la Banque mondiale et du FMI, fait ressortir une robustesse bien au dessus des estimations des «spécialistes».

Il reste que cette apparente bonne santé économique est tout de même assise sur quelques faiblesses, notamment celle du secteur hors hydrocarbures qui a réalisé une progression de 3,7%, alors que pour 2015, sa croissance caracolait à 5%. Il y a lieu de relever que les 4% ont été atteints grâce aux hydrocarbures qui ont réalisé une croissance de 5,6%. L’année d’avant, en 2015, le secteur pétrolier a fait un timide 0,4%, souligne Mohamed Loukal lors de sa présentation au Conseil de la Nation, du rapport sur les évolutions financières et monétaires du pays pour 2015 ainsi que les grandes orientations de 2016.

Les chiffres mis en avant par le gouverneur de la Banque d’Algérie, font ressortir une situation sensiblement comparable entre les deux exercices. La seule variante demeure le comportement du marché pétrolier international. Le retour, en 2017 à des niveaux de prix de ceux de 2015, autour de 53 dollars le baril, devrait booster la croissance, mais sans que cela n’ait un impact direct sur le secteur hors hydrocarbures qui semble évoluer assez timidement.

Ce qu’il faut également retenir dans la présentation de M. Loukal devant les sénateurs, est en rapport avec la stabilité de la monnaie nationale face aux principales devises. Une situation qui, dira-t-il, a permis de maintenir l’inflation autour de 6,4% en 2016. N’était-ce la gestion objective du marché des changes, les prix se seraient envolés, dira le gouverneur de la BA, tout en insistant sur le fait que l’inflation n’est pas importée.

Mais le principal facteur de stabilité de la situation financière et économique du pays, est à chercher dans les réserves de changes dont le montant est resté au dessus de 100 milliards de dollars, a révélé le gouverneur de la Banque d’Algérie. «Depuis fin février 2017 et jusqu’à présent, les réserves de change sont toujours supérieures à 100 milliards de dollars» a-t-il affirmé. «Ces réserves étaient de 144,13 milliards de dollars à fin 2015 et de 178,94 milliards de dollars à fin 2014», a indiqué M. Loukal. Lors du dernier «pointage» effectué par les banquiers des banquiers, en janvier dernier, les réserves de change étaient estimés à 114,1 milliards de dollars à fin décembre 2016 contre 121,9 milliards de dollars à fin septembre 2016. Il semble donc que la chute des réserves de changes prend une pente moins abrupte, ce qui n’est pas pour déplaire aux décideurs qui, plus trois ans après l’éclatement de la «bull pétrolière» n’ont pas encore pris le chemin du FMI et de la Banque mondiale.

Alger: Smaïl Daoudi