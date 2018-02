L’économie, le Trésor public et la poche du citoyen

Les prix du pétrole se donnent des couleurs, mais le gouvernement semble tenir à sa liste négative de 850 produits désormais interdits d’importation. Il est encore tôt de dresser un «tableau d’honneur» à l’exécutif, du fait qu’il ne calque toujours pas ses dépenses sur la valeur de l’or noir, bien que l’impression qui se dégage, tend à confirmer une volonté de l’Etat de tenir la barre de la rigueur le plus longtemps possible. On aura vu cela dans les propos du Premier ministre et dans celui du ministre du Commerce. Le mot d’ordre est donc limpide et les Algériens, pour ceux qui aiment les produits d’importation, sont invités à prendre leur mal en patience. Pour les autres, ils devront supporter l’inflation subite, conséquence de la disparition d’une concurrence qui obligeait nos producteurs à surveiller leurs marges bénéficiaires. Mais la patience, ayant ses limites, il serait important de voir le gouvernement faire usage de son pouvoir de coercition pour pousser les producteurs nationaux à faire jouer la concurrence entre eux. Il ne serait pas logique qu’au motif de faire gagner 1,5 milliard de dollars au Trésor public, on sacrifie le pouvoir d’achat des Algériens.

Le message qui est d’ailleurs journellement transmis par les consommateurs, doit parvenir certes, au ministre du Commerce, mais également à ceux de l’Industrie, de l’Agriculture et jusqu’au Premier ministre. Cela, pour insister sur les missions régaliennes de l’Etat qui ne doit, en aucun cas, laisser le citoyen algérien entre les crocs d’un capital national, lequel, si on ne le surveille pas, est capable de se sucrer sur le dos des plus pauvres. Faut-il rappeler à ce propos, que les capitalistes d’ici et d’ailleurs, ont la même religion, celle du profit à tout prix. Cela, ne veut pas dire qu’il faille les éliminer, mais il est urgent de leur tracer des lignes rouges à ne pas dépasser.

C’est dire donc que si le gouvernement a réussi la première phase de sa mission, celle qui a consisté à redonner ses lettres de noblesse à la production nationale, il est attendu sur la seconde phase de sa mission qui consiste à protéger le pouvoir d’achat du citoyen contre les velléités d’enrichissement faciles des commerçants et même des producteurs.

Les Algériens seront les premiers à applaudir l’économie réalisée par le Trésor public, à condition que ce ne soit pas eux qui la payent.

Par Smaïl Daoudi