<span style='text-decoration: underline;'>19ème édition du festival équestre de la Dahra</span>:<br><span style='color:red;'>L’écurie Casanova remporte la coupe d’Algérie par équipes seniors de saut d’obstacles</span>

L’équipe de l’écurie Casanova de Boufarik a remporté le trophée de la coupe d’Algérie par équipes seniors en saut d’obstacles comptant pour la 19ème édition du festival équestre de la Dahra, à l’issue de la finale disputée samedi soir au centre équestre de Sayada à Mostaganem.

Les cavaliers de l’écurie Casanova: Azouaou Abdelmalik, Leila Bey Zekkoub, Ibrahim Mesrati et Azouaou Salim ont devancé au classement avec un total 21,23 points de pénalités le club hippique «Haras Hocine El Mansour» de Mostaganem, composé de Amine Mustapha Mahi, Nazim Sebiane, Mohamed El Amine Mimoun et Abdelkrim Hadji qui ont réalise 23,57 points de pénalités. La troisième place au podium est revenue à l’équipe de «l’Etoile de l’Est» composée de Ali Mesrati, Djamel Benazzouz, Noureddine Sahraoui et Hamza Mesrati avec 41,38 points de pénalités. Cette épreuve finale a regroupe les huit meilleurs clubs qui ont réalisé le petit nombre de pénalités lors des deux tours éliminatoires disputées jeudi et vendredi. Quarante six couples cavaliers et chevaux de 16 clubs équestres du pays ont pris part à cette épreuve de dame coupe seniors par équipes, offrant un beau spectacle aux mordus du cheval. La compétition a été jugée d’un niveau technique appréciable, selon les spécialistes présents. Dans l’épreuve individuel Open seniors, qui a regroupe les 40 meilleurs cavaliers du pays, le jeune Bentabet Hassen du club Moughit d’Oran, sur son étalon «United de Fraka», s’est illustré de forte belle manière en décrochant la première place avec sans faute et un chrono de 27 secondes devant Ali Boughrab de Blida enfourchant «Baladin». Les lauréats ont été récompensés par des trophées et médailles en présence des membres de la FEA et de représentants de la DJS de Mostaganem. Les 21, 22 et 23 décembre aura lieu la première édition de la coupe d’Algérie juniors par équipes destinée aux cavaliers âgés de 15 à 18 ans enfourchant des chevaux 5 ans et plus et qui sera disputée en deux tours au barème sans chronomètre pour le premier tour et avec chronomètre pour le deuxième sur des obstacles de 1,20 et 1,25 m. Ce festival équestre sera clôturé avec le déroulement de la coupe d’Algérie cadets par équipes, qui aura lieu du 28 au 30 décembre, réservée aux cavaliers cadets âgés de 10 à 14 ans de premier degré montant des chevaux âgés de 4 ans et plus avec dimension des obstacles de 1,05 et 1,15 mètre. Cette 19ème édition du festival équestre du Dahra est organisée du 14 au 30 décembre par le club Hippique Fares Mostghanemi en collaboration avec la Fédération équestre algérienne.