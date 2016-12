A quelques jours de la nouvelle année 2017, il est sans doute utile de voir ce que nous sommes, où nous étions et ce que nous risquons de devenir, si d’ici la fin de la rente, on demeure comme on est actuellement. Mais avant de pousser l’imagination jusqu’à l’après pétrole, il serait utile de faire une petite rétrospective de l’histoire immédiate. Il y a lieu de souligner, à ce propos, que l’Algérie a fait le tour de toutes les peines et de presque toutes les joies. Le pays est passé par des crises qui ont fait jaser le monde. Ses jeunes ont montré un courage qui a fait clouer la planète de stupéfaction. Même son émigration est un peu particulière.

L’histoire particulière, faite de conquêtes, de contre conquête de rois, souverains et président mort assassiné, donne à l’Algérie cette impression d’être toujours en train de courir et forcément, lorsqu’on court trop on n’a pas le contrôle de son environnement. L’entourage qui, lui, ne bouge pas aussi vite, nous observe et constate qu’il y a comme une instabilité dans notre attitude.

Tout le monde s’accorde à dire qu’une nation, c’est exactement comme une famille qui en constitue d’ailleurs la cellule de base. Il faut beaucoup de stabilité dans un foyer pour avoir une progéniture qui ne vous oublie pas à l’âge de la sénilité. Il faut une entente parfaite entre les deux parents, une éducation exemplaire des enfants et un véritable projet de vie basé sur des principes immuables, à même de garantir la stabilité nécessaire à la famille. Des exemples de vies familiales stables qui font la fierté des chefs de familles, on en compte beaucoup en Algérie. Des parents qui vivent leur troisième âge dans la tranquillité. Pour ce genre de stabilité, il n’est pas besoin de paquets de milliards en centimes, mais juste une bonne petite retraite et des grands enfants aux petits soins.

Ramené à l’Algérie, la morale serait d’insister fortement sur le Système éducatif qui connaît, en cette fin d’année, une énième polémique qui n’est pas pour l’embellir. 2017 doit donc être l’année de l’Education. C’est cette institution qui nous sortira de la rente et nous donnera des dirigeants dignes de ce nom. Ce ne sont pas les centaines de milliards de dollars qu’on dépensera forcément et dont il ne restera pas grand chose.

Par Smaïl Daoudi