Leekens se réjouit de «l’état d’esprit» de ses joueurs

L’entraineur de la sélection algérienne de football, Georges Leekens, s’est dit «réjoui» par l’ambiance qui règne au sein de son équipe qui entame vendredi son cinquième jour de stage en vue de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de 2017 prévue au Gabon du 14 janvier au 5 février.

«Je suis satisfait de l’état d’esprit des joueurs qui affichent une nette détermination à l’entrainement, travaillant d’arrache pied pour être prêts pour le jour “J’’», a déclaré le technicien belge au micro de l’ENTV. L’ancien sélectionneur de la Tunisie a en outre rassuré quant à l’état de santé de l’ensemble de ses joueurs, après que certains d’entre eux aient été ménagés lors des dernières séances d’entrainement, à l’image de Hilal Soudani et Islam Slimani. «On n’a pas de blessés, les joueurs se portent bien. Mis à part quelques bobos qui arrivent dans des stages à pareil période de la saison, tout le monde va bien», a-t-il encore dit. La sélection algérienne disputera samedi son premier match amical contre la Mauritanie au stade Mustapha-Tchaker de Blida (17h00). Un autre match face au même adversaire est prévu pour le 10 de ce mois sur l’un des terrains du Centre technique de Sidi Moussa, où les Verts poursuivent leur regroupement, avant de s’envoler jeudi prochain au Gabon. Le patron technique du “”Club Algérie’’ a mis aussi en exergue la forte concurrence entre ses joueurs, qui désirent, chacun d’entre eux, de gagner une place de titulaire. «Une grande concentration et surtout une forte concurrence anime l’ensemble des joueurs. Ils ont tous envi de montrer quelque chose et surtout réaliser un truc dans cette CAN, c’est de bon augure. Je suis sûr que les choses vont encore s’améliorer à l’avenir et on sera prêts pour ce premier match important contre le Zimbabwe». Outre le Zimbabwe, l’Algérie croisera le fer, lors de la CAN, avec la Tunisie et le Sénégal pour le compte du groupe B domicilié à Franceville.