<span style='text-decoration: underline;'>﻿Selon le baromètre du mois de juillet </span>:<br><span style='color:red;'>Légère amélioration de l’indice de confiance des chefs d’entreprises</span>

Selon une enquête du mois de juillet réalisée par le Forum des chefs d’entreprise (FCE), sur le climat des affaires en Algérie, intitulée Baromètre des chefs d’entreprise. L’indice de confiance a enregistré une hausse de 5 points par rapport au mois de juin, et ce, pour tous les secteurs d’activités économiques confondus.

«Avec une valeur de -20 en juillet 2017, l’indice de confiance (tous secteurs d’activités économiques confondus), s’est amélioré de 5 points par rapport à juin 2017 (-25) et une baisse de 3 points par rapport à mai 2017 (-17)», peut-on lire sur l’enquête du FCE. Par secteur d’activité, le secteur «Autres industries» (hors IAA) dont l’indice passe de -21 en juin à -6 en juillet soit une progression de 15 points. Par ailleurs, le secteur du BTPH qui avait enregistré de février 2017 à juin 2017 une baisse, en revanche, au mois de juillet 2017, affiche une valeur -6 contre -32 au mois juin, soit une hausse de 25 points.

L’enquête du FCE révèle une amélioration pour les deux autres secteurs d’activité suivants: Le secteur IAA affiche un indice négatif -38 en juillet contre neutre (0) en juin, soit une forte chute de 38 points. Celui des services concernant notamment le commerce et services

fournis aux entreprises, affiche un indice -35 en juillet contre -31 en juin, soit une baisse de 4 points. Toutefois, l’enquête du FCE cite les conséquences de ce recul qui sont notamment, le niveau de la Perspective de production durant ce dernier trimestre, a connu une forte chute de 65 pts pour les IAA (-40 en juillet contre +25 en juin) et de 15pts pour les Services (-40 en juillet contre -25 en juin). Le niveau des stocks a augmenté de 33 points pour les IAA (33 en juillet contre 0 en juin). On relève par ailleurs que: Les besoins de crédits à moyen et à long terme sont jugés, au cours du 1er semestre 2017: stables pour le BTPH pour 60% des répondants, en hausse pour les IAA pour 75% des répondants, et également en hausse pour «Autres industries» et des Services pour respectivement 54% et 47% des répondants. Les principales contraintes mises en avant par les opérateurs économiques, sont:

1-La problématique des difficultés de recouvrement des créances arrive au 1er rang avec 42,6% de l’ensemble des réponses toutes activités confondues. On la retrouve dans: le BTPH (50%), les Services (41,7%), l’IAA (40%) et les Autres industries hors IAA (38,9%).

2- Difficulté d’accès au crédit, arrive au 2ème rang avec 21,3% des réponses toutes activités confondues.

3- Rupture dans la distribution d’énergie et Difficulté d’approvisionnement en matières premières, sont aux 3ème et 4ème rang respectivement avec 19,7% et 16,4% des réponses toutes activités confondues.

Par les régions géographiques, l’indice de confiance des chefs d’entreprise de la région Centre, l’Ouest et de l’Est, enregistre une amélioration, soit de 7 points pour le Centre (-19 en juillet contre -26 en juin), de 6 points pour l’Ouest (-17 en juillet contre -23 en juin) et de 4 points pour l’Est (-15 en juillet contre -19 en juin).

